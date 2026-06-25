Ranczo. Słynny sklep u Krysi w Wilkowyjach nie będzie wyglądał jak dawniej? Popadł w ruinę - ZDJĘCIA

Nowy sezon "Rancza" to zupełnie inny serial. Reżyser zapowiada zmiany!

Na planie "Rancza" jest wiele miejsc, które są kojarzone z Wilkowyjami, ale nie wszystkie można zobaczyć na własne oczy w Jeruzalu w powiecie mińskim, gdzie toczy się akcja serialu i gdzie naprawdę jest wieś z kultowego serialu TVP. Sklep u Krysi na rynku obok zabytkowego, drewnianego kościoła i plebanii biskupa Kozioła (Cezary Żak), Michałowej (Marta Lipińska) i księży Roberta (Bartłomiej Kasprzykowski) i Macieja (Mateusz Rusin) to właśnie miejsce charakterystyczne dla Wilkowyj.

Zapewne wszyscy widzowie "Rancza" wiedzą, że właścicielką sklepu u Krysi jest Krystyna Więcławka (Dorota Chotecka-Pazura), która zastąpiła Lucy (Ilona Ostrowska) na stanowisku wójta Wilkowyj. Od początku prowadzi sklep razem z mężem, Więcławskim (Grzegorz Wons), ale zatrudnia także ekspedientki do pomocy. Jedną z nich była Jola (Elżbieta Romanowska), żona Pietrka (Piotr Pręgowski), najmłodszego bywalca ławeczki.

Czy sklep u Krysi nadal będzie należał Więcławskiej? Tego nie wiadomo, bo w nowym sezonie "Rancza" sporo przecież się zmieni. Reżyser serialu, Wojciech Adamczyk, podkreślił to m.in. w wywiadzie dla radiowej Jedynki.

- Ten 11 sezon „Rancza” to będzie piękne zamknięcie historii. To będzie zupełnie inny serial. W poprzednich sezonach było tak, że każdy kolejny był kontynuacją wydarzeń z poprzedniego. W sezonie 11. wyraźnie zaznaczymy, że od poprzedniego minęło 10 lat. W życiu bohaterów wiele się w tym czasie zmieniło, dzieci podorastały. Córka Lucy i Kusego jest już po maturze, nie będzie już Marianka Solejuka - uprzedził widzów.

Nie przegap: Ranczo. Nowa plebania w Wilkowyjach dla biskupa i księży! Niezawodna para detektywów w sutannach w akcji - ZDJĘCIA

Tak się zmieni sklep u Krysi w Wilkowyjach w nowym sezonie "Rancza"

Z relacji z planu "Rancza" wynika, że zmienią się nie tylko bohaterowie, lecz także miejsca, gdzie rozgrywała się akcja minionych sezonów. Na pewno będzie nowa plebania w Wilkowyjach, która przejdzie całkowity remont.

Gruntowną odnowę przejdzie też sklep u Krysi. Jak przypomniał portal Telemagazyn.pl po zakończeniu emisji "Rancza" w 2016 roku, kultowy budynek zaczął popadać w ruinę, a jego szyby były stopniowo pokrywane i szpecone coraz większą liczbą naklejek z różnych miast umieszczanych tam przez fanów produkcji.

Jeden z bywalców ławeczki, Hadziuk z "Rancza", czyli Bogdan Kalus już w czerwcu 2023 roku będąc na wycieczce w Jeruzalu odwiedził słynny sklep u Krysi i na swoim profilu na Instagramie pokazał jak fatalnie teraz wygląda ten budynek.

Dzięki produkcji nowego sezonu „Rancza”, zniszczony sklep u Krysi przechodzi właśnie remont. Odnawiane są oryginale naklejki sklepowe przykrywające okna, żeby już żadne inne nie psuły widoku całości. Bo przecież przed sklepem znów stanie słynna ławeczka, gdzie jej bywalcy, wielbiciele "Mamrota" będą dyskutowali na ważne życiowe tematy. Hadziuk, Solejuk (Sylwester Maciejewski), Pietrek (Piotr Pręgowski) na pewno pojawią się w 11 sezonie "Rancza", ale po śmierci Stacha Japycza (śp. Franciszek Pieczka) pustkę po nim wypełni inny Japycz - kuzyn Ignacy (Daniel Olbrychski).

Ranczo. Metamorfoza Artura Barcisia do roli Czerepacha