Ranczo. Lucy czeka rewolucja! Wywróci życie mieszkańców Wilkowyj do góry nogami, a Kusy wciąż będzie obecny w dworku - ZDJĘCIA

Lucy bez Kusego w nowym "Ranczu"! Nie będzie śmierci bohatera?

"Ranczo" wróci na antenę TVP z nowym 11 sezonem "Zemsta wiedźm" dopiero jesienią, więc do tego czasu aktorzy i ekipa produkcyjna muszą zachować w tajemnicy, co dokładnie wydarzy się w premierowych odcinkach. Z przecieków z planu "Rancza" wynika jednak, że Lucy będzie już bez Kusego, bo wiadomo na pewno, że nikt nie zastąpi ukochanego męża głównej bohaterki, granego przez Pawła Królikowskiego, który zmarł 27 lutego 2020 roku.

Reżyser "Rancza", Wojciech Adamczyk, w poście na Facebooku ogłosił, że nie będzie zmiany Kusego w obsadzie! Nikt nie zajmie jego miejsca. Zresztą nie tylko jego.

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- "Drodzy Ranczersi! Obiecałem kiedyś, że w nowym "Ranczu" nie będziemy zastępować Wspaniałych Kolegów Aktorów, którzy zakończyli swoją ziemską wędrówkę. I słowa danego dotrzymuję, możecie mi wierzyć! Z ranczerskim pozdrowieniem!" - napisał Adamczyk.

Nie ma też mowy o śmierci Kusego, więc póki co losy tego bohatera w nowym sezonie "Rancza" pozostają nieznane. Na pewno zabraknie go przy Lucy, lecz jego obecność w dworku w Wilkowyjach będzie wyraźnie zaznaczona. W jaki sposób? Ekipa programu "Pytanie na śniadanie" w sobotę, 13 czerwca, była na planie i pokazała wnętrza domu Lucy, gdzie widać wyraźnie, że wszędzie będą rozstawione zdjęcia Kusego.

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Jak potoczą się losy Lucy w nowym 11 sezonie serialu "Ranczo"?

Ilona Ostrowska nie kryje ekscytacji w związku z powrotem "Rancza" i rolą Lucy, którą zaczęła grać latem 2005 roku! Od emisji ostatniego odcinka 10 sezonu "Rancza" w listopadzie minie 10 lat, a kolejny 11 sezon "Zemsta wiedźm" będzie kontynuacją losów mieszkańców Wilkowyj. Znów Lucy odegra ważną rolę we wsi i będzie mogła liczyć nie tylko na wsparcie przyjaciół, lecz nawet prezydenta Pawła Kozioła (Cezary Żak).

- Co wydarzy się u Lucy? Tutaj powiem "pomidor". Na pewno dużo fajnych rzeczy, na pewno rewolucja i jak to ona, działaczka, wywróci świat do góry nogami. Obiecuję... A resztę to zapraszam przed ekrany. Nie wiem jeszcze kiedy, wydaje mi się, że chyba jesienią. Nie mam pojęcia... Dzisiaj przy stole w dworku Lucy mamy obrady, ważne narady, związane z przyszłością Wilkowyj i w ogóle na szerszą skalę narad. Ale jakie to będą narady, to naprawdę nie mogę zdradzić... - powiedziała Ilona Ostrowska w "Pytaniu na śniadanie".

Kiedy emisja nowego "Rancza" w TVP? Ile będzie odcinków?

Wiele wskazuje, że 6 nowych odcinków "Rancza" 11 sezonu "Zemsta wiedźm" premierę na antenie TVP1 będzie miało jesienią 2026 roku.

Aktorzy z serialu Ranczo po latach. Nie do wiary jak bardzo się zmienili! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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