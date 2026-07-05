Ranczo. Wielka zmiana u Lucy. Nieobecność Kusego całkowicie odmieni jej losy - WIDEO

Powrót Lucy do "Rancza" po śmierci Kusego. Jak potoczą się jej losy?

Powrót "Rancza" bez Lucy nie miałby najmniejszego sensu! Ilona Ostrowska jest przecież nie tylko główną bohaterką serialu, wokół której rozwijają się losy innych postaci, ale przede wszystkim dobrych duchem Wilkowyj. Bez niej ta wieś nie byłaby taka sama. Wyjątkowa, opiekuńcza Amerykanka bardzo zasłużyła się dla lokalnej społeczności. Zawsze bezinteresownie działała na rzecz mieszkańców, kultury lub rozwoju Wilkowyj, choć była narażona na nieczyste zagrywki byłego wójta Kozioła (Cezary Żak) i jego zaufanego asystenta, Czerepecha (Artur Barciś).

Przed finałem ostatniego 10 sezonu "Rancza" Lucy wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Zostawiła Kusego w Wilkowyjach z ich psem Hot dogiem, zabrała córkę Dorotkę do Ameryki, żeby tam nabrać dystansu do wydarzeń, które rozegrały się w jej życiu. Wróciła jednak do Kusego w Wigilię i zapewniła męża, że już nigdy więcej go nie zostawi.

- Kusy, czekasz jeszcze na mnie? - zapytała na powitanie. - Do ostatniej sekundy życia... - zapewnił ją Kusy. - Nigdy więcej nie wyjadę. Nawet na dzień... - dodała.

- Nigdy więcej ci nie pozwolę - dodał.

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W nowym 11 sezonie "Rancza" od tych wydarzeń minie już dziesięć lat. Niestety okaże się, że śmierć rozdzieliła Lucy i Kusego. Po odejściu męża Lucy zostanie jednak w Wilkowyjach z córką Dorotką (w tej roli Karolina Ludwiniak) i będzie układa sobie życie na nowo. Jak potoczą się jej losy? To na razie pozostaje tajemnicą.

- Dopiero pierwszy dzień po pierwszej scenie. Jestem roztrzęsiona cała i pełna nadziei, że będzie świetnie. Jak to wypadnie, to oczywiście jest ocena widzów, jesienią bodajże - powiedziała Ilona Ostrowska w wywiadzie dla programu "19.30" na planie nowego "Rancza"

- Ja uważam, że wypadnie wspaniale - dodał Cezary Żak.

Jedno jest pewne, smutno będzie bez Kusego w kolejnych odcinkach "Rancza", lecz sama Lucy wciąż taka sama. Będzie wyglądała, jakby dla niej czas się zatrzymał. Zupełnie nie będzie widać tych 10. lat, które upłyną od ostatnich wydarzeń w Wilkowyjach.

Kiedy nowe "Ranczo" w TVP? Data emisji już podana!

"Ranczo" wróci na antenę TVP już jesienią 2026 roku. Zdjęcia do 11 sezonu potrwają do 20 sierpnia, więc jeszcze w tym roku widzowie TVP1 obejrzą sześć nowych odcinków pod tytułem "Ranczo - zemsta wiedźm".

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