Barwy szczęścia. Jerzy zainteresuje się Józefiną w nowym sezonie! Zostawi dla niej Małgorzatę?

Jerzy zakochany w Józefinie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Jerzy odwiedzi Basię bez wcześniejszej zapowiedzi. Tym bardziej, że właśnie u niej zatrzyma się Józefina, gdy wraz z Natalią (Maria Dejmek) sprzedadzą dom, a Zwoleńska przeniesie się do mieszkania Jaworskiego (Jacek Kałucki), które teściowa jej odstąpi. Mimo, iż wcześniej chciała jej jej zająć. Rawiczowa nie będzie chciała siedzieć Marczakom na głowie, zwłaszcza, że już i tak dużo jej pomogą. I jak się okaże wcale nie bezinteresownie!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej wyjdzie na jaw, że jak podaje swiatseriali.interia.pl Józefina wcale nie jest taka obojętna Jerzemu! I choć wcześniej Marczak nieco zbliżył się do Wandy (Maja Barełkowska), to jednak Kępskiej zdecydowanie bardziej zależało na mężu Małgorzaty niż jemu samemu! Ale dopiero teraz okaże się tak naprawdę, czemu!

Marczak nie zdoła ukryć swoich uczuć względem Rawiczowej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Jerzy zjawi się u Basi, u której nie będzie mieszkał już tylko Tolek, ale właśnie i Józefina. Marczak zastanie ich akurat w momencie, gdy Koszyk zaprosi panie do wspólnej gry w karty, a gdy pojawi się i mąż Małgorzaty, to pojawią się jeszcze szersze możliwości, dlatego i jego senior zaprosi do wspólnej gry.

- Widzę, że imprezka trwa w najlepsze - powita ich Jerzy, którego Tolek od razu zaprosi do stołu naprzeciwko siebie - Skoro teraz jest nas czwórka, to może zagramy w brydża?

Oczywiście, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Jerzy przyjmie jego propozycję i zgodzi się z nimi zagrać. Marczakowi będzie tak dobrze u Grzelakowej, że zostanie tam nawet na cały wieczór. Szczególnie, że będzie tam właśnie Józefina, na którą senior co chwilę ukradkiem będzie zerkał i nawet nie zdoła ukryć, że jest pod jej ogromnym urokiem.

Jerzy i Józefina będą razem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

A to w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach oczywiście nie ujdzie uwadze czujnej Basi, ale także i Tolka, w którym obudzi się zazdrość. Tym bardziej, że sam także będzie zainteresowany Józefiną i jak się okaże wcale nie będzie sam, bo i Jerzemu ona nie będzie obojętna!

Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Tolek będzie musiał walczyć o nią z Jerzym? Czy Marczak poświęci dla niej swoje małżeństwo z Małgorzatą? Jak zareaguje na to Zwoleńska, gdy dowie się, że mąż zbliżył się do kolejnej kobiety i to jeszcze znów tej, której sama pomogła i miała za przyjaciółkę? Czy Rawiczowa zrobi jej takie świństwo i odbierze męża? Czy podzieli jego zainteresowanie? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

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