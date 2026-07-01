Barwy szczęścia. Józefina zabierze Natalii mieszkanie w nowym sezonie? Dogada się z Jaworskim za plecami synowej

Józefina postanowi sprzątnąć Natalii mieszkanie Jaworskiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Jaworski poskarży się Józefinie, że wciąż ma problem z wynajęciem mieszkania, w którym doszło do zabójstwa Stefaniaka! Tym bardziej, że Krzysztof wciąż nie będzie chciał słyszeć o sprzedaży lokalu, którą byłazainteresowana choćby Natalia i to właśnie z polecenia swojej teściowej.

Ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej jak podaje swiatseriali.interia.pl sama także postanowi złożyć taką samą ofertę Krzysztofowi, licząc, że być może jej się uda, skoro ostatnio nawiązali bliższą znajomość. Jednak Jaworski wciąż uparcie będzie stał przy swoim, w efekcie czego Józefina mu ulegnie i zgodzi się na wynajem zamiast kupna!

- Wynajem to też dla mnie opcja... Najemcy bardziej godnego zaufania ode mnie nie znajdziesz - zacznie zapewniać go Józefina.

Jaworski wybierze Zwoleńską, a nie Rawiczową, w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Do tego stopnia, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Krzysztof ostatecznie przyzna jej rację i zgodzi się z nią podpisać umowę najmu. Tyle tylko, że wtedy przypomni o sobie i Natalia, która nie będzie zadowolona z żadnego innego mieszkania, które znalazła dla niej jeszcze matka (Adrianna Biedrzyńska). Małgorzata obieca jej poszukać czegoś jeszcze, ale równocześnie zasugeruje jej, aby skontaktowała się jeszcze z Jaworskim.

- On szuka najemcy - przypomni jej córka.

Jednak mimo tego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Natalia zgodzi się z nim skontaktować, a Krzysztof uzna, że Natalia byłaby dla niego lepszą opcją. Zwłaszcza, że przecież przeniosłaby się tam razem z córką Leą, a więc w grę weszłyby dwie osoby, a nie jedna. I w efekcie zdecyduje się jednak na Zwoleńskie. Ale jak zareaguje na to Rawiczowa?

Teściowa odpuści synowej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Otóż w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Józefina postanowi nie robić synowej problemów i odstąpić jej mieszkanie Krzysztofa. Mimo, że to ona pierwsza podpisze umowę, ale jednak to Zwoleńska wcześniej zainteresuje się tą ofertą. A poza tym, Rawiczowa nie będzie chciała chciała sprawiać jej dodatkowych problemów, bo będzie miała ich już wystarczająco przez jej syna Cezarego (Marcel Opaliński). Zwłaszcza, po tym, co ona dla niej zrobiła w tej sytuacji.

Tyle tylko, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie będzie potrafiła ukryć rozczarowania z powodu kolejnej swojej porażki. Aczkolwiek w tej sytuacji nie zostanie na lodzie, bo swoje wsparcie od razu zaoferuje jej Małgorzata, która pozwoli jej u nich zostać, póki czegoś sobie nie znajdzie. Jednak nie tylko ona wyjdzie ku niej z taką propozycją! Kto jeszcze? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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