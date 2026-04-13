La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 373: Jana wpada na nowy trop w sprawie matki. Zaskakujące odkrycie w pałacu

W 372. epizodzie hiszpańskiej produkcji Cavendish przyparł Pelayo do muru podczas pobytu w uzdrowisku. Jak informował portal Eska, zażądał on natychmiastowego zwrotu transportu z bronią. Z kolei markiz de Luján czuł się całkowicie bezradny, widząc brak postępów w śledztwie dotyczącym bezpieczeństwa jego córki. Abel starał się naprawić swoje relacje z Janą i przeprosił ją za dotychczasowe błędy. W tym samym czasie Pía zdradziła Rómulowi, że rozłąka z dzieckiem doprowadza ją do psychicznej ruiny. Odizolowany od reszty otoczenia Curro mocno przeżywał brak jakiegokolwiek wsparcia. W murach pałacu potęgowała się nerwowa atmosfera, wywołana niejasnymi interesami prowadzonymi w tle.

Streszczenie 373. odcinka serialu "La Promesa". Manuel i Jana wyznają sobie miłość

Simona namawia Lope do podjęcia zdecydowanych kroków. Chce, aby mężczyzna wreszcie zawalczył o względy Very i zdobył się wobec niej na całkowitą szczerość. Tymczasem Manuel oraz Jana ignorują wszechobecne zamieszanie i znajdują wreszcie dogodny moment, aby otwarcie opowiedzieć o swoim głębokim uczuciu.

Młody dziedzic majątku wykazuje się dużą dozą brawury, pomagając ukochanej w zaaranżowaniu tajnego spotkania z Currem. Kiedy Manuel daje Janie oparcie, dziewczyna wpada na niezwykle szokujący ślad. Zaczyna poważnie zastanawiać się, czy baron de Linaja rzeczywiście odpowiada za brutalne morderstwo jej matki.

Domowy spokój zostaje zburzony przez niespodziewaną wizytę Norberty. Przyjazd żony Antonia do rezydencji zwiastuje potężne komplikacje, które dotkną przede wszystkim Simonę oraz pozostałych mieszkańców majątku.

Kiedy i gdzie oglądać 373. odcinek hiszpańskiej telenoweli "La Promesa"?

Produkcję można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2. Premiera najnowszego, 373. epizodu została zaplanowana na poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą zasiąść przed odbiornikami w wyznaczonym czasie, mają do dyspozycji alternatywę. Wszystkie wyemitowane dotąd części, a także te premierowe, są udostępniane w internecie za pośrednictwem platformy TVP VOD.

Fabuła i obsada serialu "La Promesa". Jakie tajemnice ukrywa rodzina Lujan?

Jana coraz mocniej angażuje się w rozwikłanie mrocznych sekretów rodu Lujan. Z każdym dniem pobytu w posiadłości odkrywa kolejne warstwy skomplikowanych intryg i zmów. Dziewczyna staje przed trudnymi wyzwaniami – musi perfekcyjnie maskować swoje prawdziwe cele, a zarazem lawirować w środowisku przesiąkniętym manipulacją, gdzie nieustannie ścierają się interesy służby i arystokratów. Jej sytuację dodatkowo gmatwa relacja z Manuelem. Bohaterka zostaje rozdarta między żądzą wymierzenia sprawiedliwości a rosnącą miłością. Z każdym dniem atmosfera w pałacu gęstnieje, a kolejne tropy sugerują, że poszukiwana przez Janę prawda może okazać się znacznie bardziej makabryczna, niż początkowo zakładała.

W hiszpańskiej produkcji występują następujący aktorzy i aktorki:

Ana Garcés, która wciela się w postać Jany Expósito

Eva Martín, odgrywająca rolę Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro, grający bohatera o nazwisku Alonso de Luján

Arturo Sancho, występujący jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro, która kreuje postać Píi Adarre

Joaquín Climent, pojawiający się na ekranie jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez, który odgrywa rolę Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval, występująca w roli Simony Martínez

Teresa Quintero, wcielająca się w Candelę Garcíę

Carmen Asecas, która gra Catalinę Luján

Paula Losada, odgrywająca postać Jimeny

Alicia Bercán, występująca jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González, kreujący bohatera o nazwisku Juan Ezquerdo

Marga Martínez, która wciela się w Petrę Arcos

Enrique Fortún, grający postać Lope Ruiza

Sara Molina, pojawiająca się jako María Fernández

Laura Simón, która występuje w roli Loli Montoro

Rafa de Vera, odgrywający postać Conrado Funesa