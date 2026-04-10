La promesa, odcinek 372: Niebezpieczna gra pana Cavendisha. Tego spotkania w uzdrowisku nikt się nie spodziewał

Co wydarzyło się w 371. odcinku serialu „La promesa – pałac tajemnic”?

W poprzedniej odsłonie telewizyjnego hitu Catalina i Pelayo cieszyli się z niezwykle udanego wyjazdu do uzdrowiska, a Virtudes spędziła całą noc na terenie posiadłości. Tymczasem Petra zdecydowała się wyjawić markizie pełną prawdę na temat Felicjana, co wywołało spore poruszenie. Manuel zaoferował Janie swoje bezwarunkowe wsparcie podczas trudnych prac w hangarze. W tle rozgrywał się natomiast cichy dramat miłosny, ponieważ Lope nie potrafił ukryć ogromnej tęsknoty za Verą, ale paniczny strach przed odrzuceniem wciąż powstrzymywał go przed wyznaniem jej swoich prawdziwych uczuć.

„La promesa – pałac tajemnic”, odcinek 372. Streszczenie intrygi pana Cavendisha

Zdesperowany pan Cavendish za wszelką cenę próbuje odzyskać swój utracony transport broni. Biznesmen celowo aranżuje rzekomo przypadkowe spotkanie w uzdrowisku, gdzie wypoczywa panna Catalina wraz ze swoim narzeczonym, Pelayo, zmuszając go do natychmiastowego dostarczenia cennego ładunku. Ta napięta sytuacja sprawia, że życie córki markiza de Luján staje się poważnie zagrożone, podczas gdy sam arystokrata musi wstrzymać swoje śledztwo z powodu całkowitego braku dowodów. W pałacu nie brakuje też osobistych rozterek, gdyż Abel składa Janie przeprosiny za swoje wcześniejsze postępowanie, a Pía otwiera się przed Rómulem, przyznając, że pałacowe kłopoty i dojmująca tęsknota za dzieckiem całkowicie ją przytłaczają. Jednocześnie wyczerpany długotrwałą izolacją Curro ze smutkiem odkrywa, że nie może liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony Abla.

Gdzie i kiedy oglądać 372. odcinek serialu „La promesa – pałac tajemnic”?

Hiszpańska produkcja kostiumowa gości na ekranach polskich telewizorów od poniedziałku do piątku. Premierową emisję 372. odcinka zaplanowano na piątek, 17 kwietnia 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie stacji TVP2. Fani, którzy z różnych przyczyn przegapią popołudniową transmisję, mogą bez problemu nadrobić wszystkie bieżące oraz starsze epizody za pośrednictwem oficjalnej platformy streamingowej TVP VOD.

„La promesa – pałac tajemnic” - o czym jest produkcja i kto pojawia się w obsadzie?

Im głębiej Jana wnika w mroczne sekrety potężnej rodziny Lujan, tym więcej pałacowych intryg i bezwzględnych manipulacji wychodzi na światło dzienne. Każdy dzień w majestatycznej rezydencji zmusza młodą kobietę do starannego maskowania swoich prawdziwych intencji oraz ostrożnego lawirowania między zwaśnionymi frakcjami służby i arystokratów. Sprawę dodatkowo komplikuje jej coraz bliższa relacja z Manuelem, przez co główna bohaterka staje przed potężnym dylematem między chęcią okrutnej zemsty a rodzącym się nagle uczuciem. Z każdym dniem napięcie w murach posiadłości systematycznie rośnie, a kolejne poszlaki sugerują, że prawda o przeszłości może być znacznie bardziej makabryczna, niż pokojówka początkowo zakładała.

W rolach głównych i drugoplanowych występują:

Ana Garcés wcielająca się w postać Jany Expósito

Eva Martín grająca Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako markiz Alonso de Luján

Arturo Sancho w roli Manuela Lujána Ezquerdo

María Castro występująca jako Pía Adarre

Joaquín Climent odgrywający Rómula Baezę

Antonio Velázquez w roli Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero wcielająca się w Candelę García

Carmen Asecas grająca Catalinę Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González odgrywający Juana Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún występujący w roli Lopego Ruiza

Sara Molina wcielająca się w Maríę Fernández

Laura Simón grająca Lolę Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes