La Promesa, odcinek 369: Pelayo i Catalina pod chcą spędzić czas tylko we dwoje. Cruz na to nie pozwala

Co wydarzyło się w 368. odcinku serialu La Promesa?

W poprzedniej odsłonie hiszpańskiej produkcji Jana poczuła się głęboko zraniona zachowaniem Curro, który zataił przed nią tożsamość swojego ojca, dlatego postanowiła opuścić rezydencję i zatrzymała się na noc u Ramony. Ta nagła ucieczka mocno zmartwiła jej brata oraz resztę personelu, a jednocześnie wywołała wściekłość Cruz, oburzonej brakiem dyscypliny pokojówki. Równolegle Catalina weszła w ostry spór z ojcem i macochą, kłócąc się z nimi o organizację własnego ślubu i wesela. W tym samym czasie, jak podaje Eska, do rąk Pelayo trafił niezwykle zagadkowy list.

Streszczenie 369. odcinka serialu La Promesa. Cruz podejmuje stanowczą decyzję

Markizostwo nie kryje ogromnego oburzenia skrajnie nieodpowiedzialnymi krokami podjętymi przez Janę. Na szczęście Marii udaje się zlokalizować zaginioną przyjaciółkę w posiadłości Ramony, po czym skutecznie przekonuje ją do powrotu w pałacowe mury. Tymczasem Manuel melduje się w domu po zakończeniu zawodów lotniczych, co natychmiast prowokuje kolejną kłótnię z matką, stanowczo przeciwną jego niebezpiecznemu hobby. Z kolei Catalina i Pelayo informują Cruz oraz Alonsa o swoich planach kilkudniowego wyjazdu. Markiza reaguje błyskawicznie i przydziela im osobistą przyzwoitkę, aby mieć wszystko pod kontrolą.

Emisja 369. odcinka La Promesa. Gdzie i kiedy oglądać hiszpański hit?

Telewizyjna Dwójka pokazuje kolejne epizody kostiumowej produkcji „La promesa – pałac tajemnic” od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 15:05. Premierę najnowszego, 369. odcinka zaplanowano na wtorek, 14 kwietnia 2026 roku na antenie TVP2. Fani, którzy z różnych przyczyn nie zdołają obejrzeć serialu w tradycyjnej ramówce, nie mają powodów do obaw. Zarówno bieżące, jak i archiwalne odcinki tej wciągającej historii są stale dostępne na platformie streamingowej TVP VOD, gdzie można je odtwarzać w dowolnym momencie.

Obsada i fabuła serialu La Promesa – pałac tajemnic. O czym opowiada?

Kiedy Jana zaczyna dogłębnie badać przeszłość rodu Lujan, regularnie natrafia na mroczne sekrety i zakulisowe rozgrywki toczące się w posiadłości La Promesa. Każda doba stawia przed nią zupełnie nowe przeszkody – kobieta zmuszona jest maskować swoje realne plany, jednocześnie manewrując w toksycznym środowisku pełnym fałszu i napięć na linii arystokracja-służba. Sprawy dodatkowo gmatwa jej niejednoznaczna więź z Manuelem, która zmusza bohaterkę do balansowania między pragnieniem odwetu a nowym uczuciem. Atmosfera w rezydencji staje się coraz gęstsza, a fakty, do których pokojówka uparcie dąży, mogą być o wiele bardziej makabryczne, niż początkowo sądziła.

W hiszpańskim serialu na ekranie pojawiają się między innymi:

Ana Garcés odgrywająca rolę Jany Expósito

Eva Martín wcielająca się w Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho grający Manuela Luján Ezquerdo

María Castro występująca jako Pía Adarre

Joaquín Climent w roli Rómulo Baezy

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval grająca Simonę Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas wcielająca się w Catalinę Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán w roli Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez grająca Petrę Arcos

Enrique Fortún występujący jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón odgrywająca Lolę Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes