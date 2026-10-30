Felicita, odcinek 26: Giulia zmieni decyzję w sprawie domu, a Zośka pogodzi się z przeszłością - ZDJĘCIA

Giulia zmieni zdanie na temat sprzedaży domu w 26. odcinku „Felicita”

Sprawa domu w Poligniano była źródłem konfliktu między Zośką a Giulią. Teraz Giulia ponownie przemyśli swoje stanowisko i podejmie ważną decyzję. Zmieni zdanie na temat sprzedaży nieruchomości, który kupiła wspólnie z Kamilem.

W 26. odcinku „Felicity” Zośka przestanie zastanawiać się, którą rodzinę wybrałby Kamil

Przełom nastąpi również w życiu Zośki. Po nocnym spotkaniu w kręgu taranty kobieta przestanie szukać odpowiedzi na pytanie, którą rodzinę wybrałby Kamil. Dotychczas próbowała zrozumieć jego decyzje i ustalić, jakie miejsce zajmowała w jego życiu ona sama, a jakie Giulia i Nico. Zośka dojdzie jednak do wniosku, że zbyt mocno uległa zmarłemu mężowi i pozwoliła, by jego wybory nadal decydowały o jej życiu. Podobnie spojrzy na swoją sytuację Giulia. Obie uznają, że za bardzo podporządkowały się Kamilowi. Zamiast dalej rywalizować o miejsce w jego historii, będą chciały skupić się na własnej przyszłości.

Oliwia i Nico rozsypią prochy ojca w 26. odcinku serialu „Felicita”

Jednym z najbardziej wzruszających wydarzeń finału będzie pożegnanie Kamila przez jego dzieci. Oliwia i Nico wspólnie rozsypią prochy ojca. Rodzeństwo będzie mogło w ten sposób symbolicznie zamknąć trudny rozdział rodzinnej historii.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 26

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 26. zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Felicita i kto w nim występuje?

Produkcja TVP „Felicita” to 26-odcinkowy serial obyczajowy zrealizowany we współpracy polsko-włoskiej, którego reżyserem jest Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książka „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na warszawskiej psycholożce, Zośce. Kobieta razem z córką, Oliwią, wyrusza do Polignano a Mare w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadane w liście napisanym przez zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi podwójne życie mężczyzny, który miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do części nieruchomości. Walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają Zośkę i Oliwię do konfrontacji z przeszłością i rozpoczęcia nowego etapu w życiu w serialu „Felicita”.

W rolach głównych widzowie mogą oglądać:

Laurę Breszkę jako Zośkę,

Dawida Ogrodnika jako Kamila,

Klementynę Karnkowską jako Oliwię,

Orianę Celentano jako Giulię,

Francesca Petita jako Davide,

Annę Dereszowską jako Ewkę.

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