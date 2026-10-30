Barwy szczęścia, odcinek 3446: Ignacy spędzi noc z Madzią?! Po ostrej imprezie nawet nie będzie miał pojęcia, z kim spał!

Ignacy nie będzie pamiętał, co robił podczas imprezy w 3446 odcinku "Barw szczęścia"

W 3446 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy będzie miał poważny problem z odtworzeniem wydarzeń z poprzedniego wieczoru. Kieliszewski tak intensywnie będzie świętował zdobycie nagrody, że następnego dnia obudzi się z lukami w pamięci. Nie będzie potrafił przypomnieć sobie wszystkich szczegółów imprezy, a na dodatek odkryje, że zaginął jego laur zwycięstwa. Początkowo mogłoby się wydawać, że największym zmartwieniem Ignacego będzie odnalezienie zgubionej nagrody. Szybko jednak okaże się, że podczas świętowania mogło wydarzyć się coś znacznie poważniejszego. Kieliszewski zacznie podejrzewać, że spędził noc z kobietą, z którą ostatnio miał coraz częstszy kontakt. Chodzi oczywiście o Madzię!

Ignacy zdradzi Agatę z Madzią?

Cała sytuacja między Madzią a Ignacym zacznie się od pozornie niewinnej prośby Ignacego o pomoc w wyborze odpowiedniego stroju. Kieliszewski odwiedzi showroom Madzi, ponieważ będzie potrzebował eleganckiej stylizacji biznesowej. Pod nieobecność Agaty to właśnie Banaś doradzi mu, jak powinien się ubrać. Ich spotkanie przebiegnie na tyle dobrze, że Ignacy j ponownie zjawi się u koleżanki. Tym razem poprosi ją o pomoc w wyborze odważniejszego stroju na galę. Banaś znów chętnie mu pomoże, a ich znajomość zacznie wykraczać poza jednorazową poradę dotyczącą ubioru. Wszystko nabierze zupełnie innego znaczenia po wydarzeniach z 3446 odcinka "Barw szczęścia". Ignacy zacznie bowiem podejrzewać, że po imprezie mógł spędzić noc właśnie z Madzią. Problem w tym, że przez luki w pamięci sam nie będzie wiedział, co naprawdę zaszło!

Co z Agatą, która wyjedzie do Tajlandii?

Cała sytuacja będzie tym bardziej kłopotliwa, że Ignacy jest przecież zaręczony z Agatą. Przed jej wyjazdem do Tajlandii Kieliszewski zdecydował się na oświadczyny, dając ukochanej do zrozumienia, że chce z nią budować wspólną przyszłość. Rozłąka nie miała przekreślić ich związku. Tymczasem w 3446 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się pytanie, czy Ignacy podczas nieobecności narzeczonej nie przekroczył granicy w relacji z Madzią. Sam nie będzie w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, co wydarzyło się po hucznym świętowaniu nagrody.

Kiedy 3446 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3446 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.