Felicita, odcinek 22: Notariusz ujawni niewygodne fakty. Przyszłość Zośki i Oliwii stanie pod znakiem zapytania - ZDJĘCIA

Spotkanie u notariusza przyniesie nowe problemy w 22. odcinku „Felicita”

Sprawa majątku Kamila będzie coraz bardziej skomplikowana. W 22. odcinku „Felicita” podczas spotkania u notariusza wyjdą na jaw kolejne fakty, które zagrożą przyszłości Zośki i Oliwii. Kobiety będą musiały zmierzyć się z konsekwencjami spraw związanych z włoską nieruchomością i finansowymi zobowiązaniami zmarłego. Zośka już wcześniej próbowała ustalić, co naprawdę wydarzyło się za jej plecami. W 20. odcinku „Felicita” razem z Ewką dokładniej przyjrzała się możliwym nadużyciom finansowym, podczas gdy Piotr próbował porozumieć się z Giulią bez wiedzy wdowy. Z kolei w 21. odcinku odnalezione pełnomocnictwo dało Zośce i Ewce podstawę do walki z mężczyzną. Nowe ustalenia u notariusza jeszcze bardziej zaostrzą konflikt. Zośka nie zamierza dłużej pozostawać bierna i ostro skonfrontuje się z Piotrem. Stawka okaże się wysoka, ponieważ kolejne odkrycia mogą wpłynąć na przyszłość jej i córki.

Giulia odmówi współpracy w 22. odcinku „Felicita”

Sytuacji nie ułatwi postawa Giulii, która odmówi współpracy. Jej decyzja skomplikuje działania Zośki, próbującej rozwikłać finansowe i rodzinne tajemnice pozostawione przez Kamila. Kobiety będą potrzebowały konkretnych odpowiedzi, ale nie wszystkie osoby związane ze sprawą zechcą im pomóc. W 19. odcinku „Felicita” Zośka i Giulia po raz pierwszy szczerze porozmawiały o Kamilu, a wspólne problemy zbliżyły je do siebie. Późniejsze wydarzenia pokazały jednak, że porozumienie między nimi nie oznacza końca trudności. W obliczu kolejnych komplikacji Zośka będzie musiała szukać sposobu na ochronę własnych interesów i przyszłości Oliwii.

Oliwia przeżyje kryzys, a Zośka otrzyma wsparcie Jagody w 22. odcinku „Felicita”

W 22. odcinku „Felicita” Zośka będzie musiała zmierzyć się z problemami Oliwii, która coraz mocniej zaangażuje się w pomoc Davide. Chłopak wyzna jej, że ojciec bije go w domu, a dziewczyna zaproponuje mu nawet wyjazd do Polski. Sytuacja Davide nie będzie jednak łatwa, bo jego ojciec nadal będzie próbował wciągnąć syna w nielegalne interesy. Zośka zacznie martwić się o córkę, która będzie przeżywała trudny okres. W poprzednich odcinkach Oliwia pokłóciła się z matką, gdy po wyjściu z domu straciła poczucie czasu. Zośka wpadła w panikę, a później zrobiła jej awanturę. W 19. odcinku Ewka pomogła im się pogodzić. W 20. Odcinku Oliwia pojechała z Alką i Lokim na działkę, lecz nie potrafiła się bawić, a w 21. o mało nie zerwała z nimi przyjaźni. Teraz Zośka będzie musiała znaleźć sposób, by wesprzeć córkę, która coraz mocniej przejmuje się losem bliskiego jej chłopaka.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 22

Premierowy 22. odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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