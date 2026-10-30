Felicita, odcinek 24: Zośka wreszcie przyzna się do winy. Kryzys zniszczył nie tylko jej małżeństwo - ZDJĘCIA

Zośka zacznie mierzyć się z poczuciem winy w 24. odcinku „Felicita”

Pobyt na Mazurach stanie się dla Zośki okazją do spojrzenia na własną sytuację z innej perspektywy. Bohaterka w końcu przyzna, że wydarzenia związane z Kamilem i odkryciem jego drugiej rodziny nie pozostały bez wpływu na jej codzienne życie. Kryzys zacznie odbijać się także na pracy, a Zośka coraz wyraźniej dostrzeże, jak bardzo pochłonęły ją bolesne odkrycia dotyczące zmarłego męża. Tym razem Zośka nie skupi się wyłącznie na tym, co zrobił Kamil. Zacznie również naprawdę mierzyć się z własnym poczuciem winy za rozpad ich małżeństwa.

Oliwia zaangażuje się w pomoc potrzebującym w 24. odcinku „Felicita”

Tymczasem Oliwia skieruje swoją uwagę na problem ubóstwa menstruacyjnego. Nastolatka zaangażuje się w pomoc osobom, które zmagają się z brakiem dostępu do podstawowych środków higienicznych. Jej działania będą kolejnym dowodem na to, że mimo własnych problemów dziewczyna potrafi dostrzegać trudności innych ludzi.

Giulia przygotuje się wyjazd z Nico w 24. odcinku „Felicita”

Giulia będzie przygotowywała się do zagranicznego wyjazdu z Nico. Wybrali Nowy Jork. Jej decyzja wpisze się w coraz bardziej skomplikowaną sytuację rodziny Kamila. W 23. odcinku „Felicita” Giulia coraz poważniej myślała o opuszczeniu Polignano z synem. Teraz jej plany nabiorą bardziej konkretnego kształtu.

W 24. odcinku „Felicita” Zośka i Ewka postawią Piotrowi ultimatum

Po powrocie z Mazur Zośka i Ewka ponownie zajmą się sprawą Piotra. Kobiety będą miały dość sytuacji, w której kolejne odkrycia dotyczące Kamila i jego zobowiązań komplikują ich życie. Tym razem nie ograniczą się do rozmów i prób wyjaśnienia wszystkich niejasności. Zdecydują się postawić Piotrowi ultimatum nie do odrzucenia. Zrozumieją, że nie zamierzają dłużej godzić się na kolejne ustępstwa.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 24

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 24. zostanie wyemitowany w środę, 4 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Felicita" i kto w nim występuje?

Produkcja TVP „Felicita” to 26-odcinkowy serial obyczajowy zrealizowany we współpracy polsko-włoskiej, którego reżyserem jest Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książka „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na warszawskiej psycholożce, Zośce. Kobieta razem z córką, Oliwią, wyrusza do Polignano a Mare w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadane w liście napisanym przez zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi podwójne życie mężczyzny, który miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do części nieruchomości. Walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają Zośkę i Oliwię do konfrontacji z przeszłością i rozpoczęcia nowego etapu w życiu w serialu „Felicita”.

W rolach głównych widzowie mogą oglądać:

Laurę Breszkę jako Zośkę,

Dawida Ogrodnika jako Kamila,

Klementynę Karnkowską jako Oliwię,

Orianę Celentano jako Giulię,

Francesca Petita jako Davide,

Annę Dereszowską jako Ewkę.

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