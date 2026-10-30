Felicita, odcinek 25: Marco znów zawiedzie Zośkę! Ich relacja przejdzie kolejny kryzys - ZDJĘCIA

Zośka wróci do Polignano z rozwiązaniem sporu o dom w 25. odcinku „Felicity”

Zośka, Oliwia i Ewka ponownie pojawią się we Włoszech. Tym razem będą chciały przedstawić Giulii rozwiązanie sporu o dom, który łączył ją ze zmarłym Kamilem. Sprawa nieruchomości od dawna komplikowała relacje obu rodzin. W 13. odcinku „Felicita” akt notarialny potwierdził, że Kamil i Giulia wspólnie kupili dom. Dla Zośki było to kolejne bolesne odkrycie dotyczące podwójnego życia męża. Teraz kobiety będą chciały uporządkować tę sprawę i znaleźć rozwiązanie konfliktu.

Oliwia odnowi kontakt z Davide w 25. odcinku serialu „Felicita”

W 23. odcinku „Felicita” Oliwia przeżywała trudny moment, a wsparcia szukała między innymi u Elżbiety. Teraz jej sytuacja zacznie się poprawiać. Powrót do Polignano przyniesie zmiany. Dziewczyna odnowi kontakt z Davide i pogodzi się z przyjaciółmi. Po ostatnich trudnościach będzie mogła odbudować relacje, które mocno ucierpiały w wyniku rodzinnych i osobistych problemów.

Giulia zrezygnuje z wyjazdu do Nowego Jorku w 25. odcinku „Felicity”

Duża zmiana czeka również Giulię. Jeszcze w 24. odcinku „Felicita” przygotowywała się do opuszczenia Polignano razem z Nico. Teraz jednak zmieni zdanie. Zbliży się do ojca i zrezygnuje z wyjazdu do Nowego Jorku. Jej decyzja będzie ważnym zwrotem w tym trudnym czasie.

W 25. odcinku serialu „Felicita” Marco i Zośka znów przeżyją kryzys

Nie wszystko ułoży się jednak po myśli Zośki. Jej relacja z Marco ponownie zostanie wystawiona na próbę. Tym razem źródłem problemów okaże się różnica między zawodową lojalnością mężczyzny a oczekiwaniami kobiety. Marco będzie kierował się własnymi zasadami dotyczącymi pracy, podczas gdy Zośka będzie oczekiwała od niego czegoś innego. Ta rozbieżność doprowadzi do kolejnego kryzysu między bohaterami.

Zośka i Giulia uwolnią emocje podczas taranty w 25. odcinku „Felicity”

Wieczorem dojdzie do ważnego spotkania Zośki i Giulii. Znajdą się w kręgu taranty, a taniec pozwoli im uwolnić nagromadzone emocje. Po wszystkich wydarzeniach związanych z Kamilem będą miały okazję zmierzyć się z tym, co przez długi czas w sobie tłumiły. Ich wspólny udział w rytuale stanie się jednym z najważniejszych momentów odcinka.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 25

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 25. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Felicita i kto w nim występuje?

Produkcja TVP „Felicita” to 26-odcinkowy serial obyczajowy zrealizowany we współpracy polsko-włoskiej, którego reżyserem jest Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książka „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na warszawskiej psycholożce, Zośce. Kobieta razem z córką, Oliwią, wyrusza do Polignano a Mare w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadane w liście napisanym przez zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi podwójne życie mężczyzny, który miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do części nieruchomości. Walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają Zośkę i Oliwię do konfrontacji z przeszłością i rozpoczęcia nowego etapu w życiu w serialu „Felicita”.

W rolach głównych widzowie mogą oglądać:

Laurę Breszkę jako Zośkę,

Dawida Ogrodnika jako Kamila,

Klementynę Karnkowską jako Oliwię,

Orianę Celentano jako Giulię,

Francesca Petita jako Davide,

Annę Dereszowską jako Ewkę.

Sonda Podoba ci się polsko-włoski serial "Felicita"? Tak, bardzo! Może być Nie podoba mi się

11