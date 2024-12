Pierwsza miłość. Zdrada Melki? Piotrek zada jej najważniejsze pytanie! - WIDEO

Będzie zdrada Melki w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości"?

Czy Melka zdradzi Piotrka? Tyle walczyli o miłość, o możliwość bycia razem i poczucie bezpieczeństwa. Niestety policjant nie ma pojęcia o wyczynach swojej partnerki. Niegdyś oddałby wszystko, byle tylko mieć Melkę u boku i tak też się stało. Kiedy dziewczyna powróciła do Wrocławia z podejrzanym mężem, Piotrek robił niemal wszystko, byle tylko rozszyfrować co kryje się za dziwnym małżeństwem. W końcu wyszło na jaw, że Remigiusz to tyran i niebezpieczny kryminalista, robiący interesy z podejrzanymi osobami. Mężczyzna zginął, a Piotrek i Melka zaczęli realizować plan o wspólnej przyszłości. Czy ma on sens, skoro przyszywana córka Marysi (Aneta Zając) nie jest z ukochanym szczera?

Piotrek zapyta Melkę o zdradę. Odpowie mu szczerze?

W kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" czujny policjant będzie z jednej strony prowadził dochodzenie odnośnie działań handlarzy oraz niebezpiecznych organizacji, a z drugiej coraz więcej uwagi skupi na dziwacznym zachowaniu partnerki. Melka nadal nie powie prawdy o źródle jej dochodów, które są nielegalne i ryzykowne.

- Zdradzasz mnie? - zapyta zdenerwowany Piotrek, kiedy spotka się z Melką w "Barbarianie". Ona jednak nie powie ani słowa, zdziwi się, że takie oskarżenie w ogóle padło. - Zadałem ci proste pytanie! Zdradzasz mnie? - ostrzej zapyta policjant i zobaczy w oczach Melki, że coś jest naprawdę nie tak.

To koniec miłości Melki i Piotrka?

Wszystko wskazuje na to, że Melka z Piotrkiem mogą przechodzić poważny kryzys. Tyle na siebie czekali, tak dużo poświęcili, aż w końcu mogą być razem, ale dziewczyna nie jest szczera. Robiąc interesy z handlarzami szkodzi nie tylko sobie, ale także swojemu ukochanemu.