Pierwsza miłość

Pierwsza miłość. Wstrząsający poród Kingi po wakacjach. Chore dziecko umrze po narodzinach - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Zwiastun serialu "Pierwsza miłość" po wakacjach odsłoni wstrząsające sceny porodu Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), który skończy się śmiercią dziecka! Nie ma nadziei na cud i na to, że w nowych odcinkach "Pierwszej miłości" we wrześniu chore dziecko Kingi i Janka (Maciej Mikołajczyk) przeżyje, nie z tak poważną wadą genetyczną, zespołem Edwardsa. Co prawda dziecko nie umrze przed porodem, ale zaraz po narodzinach, a małżonkowie pogrążą się w żałobie. Krótki urywek z porodu Kingi można zobaczyć już w ostatnim zwiastunie. Mamy WIDEO!