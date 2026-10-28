W poprzednim odcinku Hubert osobiście zaangażował się w śledztwo dotyczące kradzieży swojego samochodu, ponieważ nie ufał metodom wadlewskiej policji. Towarzysząca mu Paulina zauważyła coś, co zupełnie mu umknęło. Radek ponownie naraził się Grażynie, gdy pokłócił się z Florianem. Pacjentka operowana przez Bilewicza zamierzała pozwać go za przekroczenie uprawnień, a szefowa próbowała załagodzić sytuację. Paweł uznał, że Marysia i Julka go nie potrzebują, i rozważał wyjazd z Wrocławia. Niespodziewanie dopadła go jednak przeszłość. A co wydarzy się tym razem?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Pierwsza miłość” odcinek 4280 - streszczenie

Emilka obudzi się z kacem i spóźni się do pracy. Będzie udawać chorobę, a Jurek odeśle ją do domu. Gdy Śmiałek zobaczy ją z winem, ostrzeże ją przed konsekwencjami. Marta podziękuje Łukaszowi za rozkręcenie zbiórki dla Szymona, nieświadoma jego prawdziwych motywów. Zebranych będzie już ponad 70 procent potrzebnej kwoty. Paweł otrzyma propozycję nie do odrzucenia. Kiedy nie wróci na noc, Janek zacznie się poważnie martwić. W dodatku dostrzeże pod domem plamę krwi.

„Pierwsza miłość” odcinek 4280 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4280. odcinka serialu „Pierwsza miłość” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 r., o godz. 18:00 na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterów łączą więzi rodzinne, przyjaźnie, sąsiedztwo, praca i uczucia. Ich historie dotyczą miłości, rozstań, zdrad i rodzinnych tajemnic. Obok codziennych spraw pojawiają się wątki kryminalne, dramatyczne i komediowe. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając (jako Marysia)

Aleksandra Zienkiewicz (jako Kinga)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Damian Kulec (jako Kacper Nowaczyk)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Lech Dyblik (jako Roman Kłosek)

Grażyna Zielińska (jako Celina Płaczkowska)

Agnieszka Wielgosz (jako Malwina Dąbek)

Marek Pyś (jako Zenon Łazanek)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Anna Pentz (jako Anna Kowalik)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Marta Chodorowska (jako Marzena Lisiak)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Rafał Kwietniewski (jako Bartosz Miedzianowski)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Adamczyk)

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