W poprzednim odcinku Agnieszka i Hebel próbowali ratować Tomka, który wziął na siebie winę za narkotyki podrzucone Olszewskiej przez jego brata. Na komisariacie niespodziewanie pojawił się Żaba i poprosił Agnieszkę oraz Ryszarda, by zaopiekowali się chłopakiem. Przyznał, że to on wrobił prawniczkę, a zwolniony Tomek minął na korytarzu skutego brata. Anka miała żal do Igora, że o niej zapomniał, i wróciła z pracy z Kazikiem, wydawcą płyty. Nowak ponownie skupił się na Wioli, która chciała wycofać zeznania przeciw Anastazji. Przekonywał ją, że więzienie może uratować życie jej córce. Julka coraz bardziej obawiała się, że nie wyrwie się z nałogu. Lew spotkał Orianę, która drwiła z jego motocykla i kryzysu wieku średniego. Gdy okazało się, że kobieta ma urodziny, Adamski przyszedł z tortem. Później Nalepa zażądał wyjaśnień, dlaczego lekarka przed laty od niego odeszła. A co wydarzy się tym razem?

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„Na Wspólnej” odcinek 4307 - streszczenie

Iga i Sławek zaczną doceniać umiejętności Piotra, gdy ten nawiąże kontakt z pedofilem. Kilian podszyje się pod Stefanka i umówi się z Dorką w parku, gdzie policjanci zatrzymają mężczyznę. Podczas przesłuchania zatrzymany będzie drwił z funkcjonariuszy, a Piotr straci panowanie nad sobą i uderzy go w twarz. W szpitalu dyrektorka zaproponuje Nalepie, by kandydował na jej zastępcę, ale Lew będzie się wahał. Weronika wyczuje napięcie między ukochanym a Warską i zaprosi Orianę na kolację, która szybko przerodzi się w pojedynek złośliwości. Kiedy Lew dowie się, że koleżanka chce zostać wicedyrektorką, zadeklaruje, że również wystartuje. Tymczasem Gęba będzie podejrzewać, że Fabian sprzedał prasie informacje o Stefanku. Marta w końcu zapyta go o to wprost. Judyta obwini Leśniewską o odsunięcie jej od projektu i spróbuje wciągnąć Fabiana w plan odzyskania programu. Gdy mężczyzna odmówi, Judyta potajemnie nagra ich seks.

„Na Wspólnej” odcinek 4307 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 4307. odcinka serialu „Na Wspólnej” odbędzie się w czwartek, 5 listopada 2026 roku, o godz. 20:15 na antenie TVN.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Jego bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami i dramatycznymi wydarzeniami. Losy kilku powiązanych ze sobą rodzin przeplatają się w kolejnych odcinkach. Widzowie śledzą ich związki, życie zawodowe, konflikty, choroby, zdrady i powroty. W obsadzie serialu znajdują się m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)

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