Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4205

Serial "Pierwsza miłość" w ostatnim odcinku rzucił nowe światło na skomplikowane relacje oraz dramatyczną walkę o ludzkie życie. Julita nie potrafiła poradzić sobie z gryzącym ją sumieniem, podczas gdy Florian czerpał ogromną satysfakcję ze wspólnego sekretu i drażnił kobietę dwuznacznymi uwagami rzucanymi przy kolegach. W życiu Marty ponownie zagościła romantyczna atmosfera, a wszystko przez przypadkową kawę z Szymonem oraz taniec w parku, który przywołał dawne, zapomniane już wspomnienia. Równolegle na budowie rozgrywał się prawdziwy dramat, gdzie strażacy w pocie czoła próbowali przedostać się przez zwały gruzu do uwięzionych osób. Kiedy ojciec Kaliny przestał panować nad sytuacją, Oskar z determinacją szukał własnego sposobu, by uratować ludzi zasypanych pod ziemią. Warto zatem sprawdzić, jak te wszystkie wydarzenia wpłyną na dalszy rozwój akcji w serialu.

"Pierwsza miłość" odc. 4205 - streszczenie

Olek postanawia zaangażować Różę w działalność koła gospodyń wiejskich, mając nadzieję na częstsze spotkania z Wiktorią. Pomysł ten budzi jednak wątpliwości, ponieważ szefowa stowarzyszenia, Kazanowa, nie darzy Róży sympatią. Radek początkowo wyśmiewa opowieści Floriana, lecz Julita decyduje się wyznać mu upokarzającą prawdę o zaistniałej sytuacji. W tym samym czasie ze szpitala napływają fatalne wiadomości dotyczące stanu zdrowia Mikołaja. Kalina nie potrafi poradzić sobie z poczuciem winy po wypadku, a Oskar za wszelką cenę próbuje oszczędzić jej bolesnych detali. W placówce medycznej pojawia się również matka Kostka, Kaja, która zabiera syna ze sobą. Cała sytuacja sprawia, że Alan postanawia tym razem podjąć walkę o swoje dziecko.

"Pierwsza miłość" odc. 4205 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa można śledzić regularnie na antenie telewizyjnej, gdzie nowe wątki pojawiają się każdego popołudnia. Warto zarezerwować sobie czas przed odbiornikiem, aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia ulubionych postaci. Serial jest stałym punktem ramówki i przyciąga przed ekrany osoby spragnione codziennych historii obyczajowych. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 28 kwietnia 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Produkcja ta towarzyszy nam już od 2004 roku, łącząc w sobie elementy dramatu, komedii, a czasem nawet wątków kryminalnych. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy, jak Marysia i jej przyjaciele dorastają i mierzą się z wyzwaniami, które mogłyby spotkać każdego z nas. To opowieść o relacjach, trudnych wyborach i codzienności, która potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie. Twórcy nie boją się poruszać ważnych tematów, dzięki czemu losy bohaterów wciąż budzą duże zainteresowanie. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)