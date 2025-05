Pierwsza miłość. Pożegnanie Marty i Bruna. Tak będą wyglądały ich ostatnie chwile razem - ZDJĘCIA

Koniec zdjęć na planie "Pierwszej miłości"! Kiedy skończy się sezon?

"Pierwsza miłość" przed przerwą wakacyjną skończy się na początku czerwca, ale na planie serialu dopiero teraz dobiegają końca prace nad sezonem, który w Polsacie będzie emitowany od września. Skąd ta rozbieżność? Dla widzów obecny 21 sezon ma finał tuż przed początkiem wakacji, ale aktorzy pracują w innym rytmie zdjęciowym. Nagrywane teraz odcinki dla nich są zakończeniem kolejnej transzy, ale w telewizji będą częścią nadchodzącego sezonu jesienią 2025 r.

To dlatego Honorata Witańska na swoim profilu na Instagramie umieściła pożegnalny post z ekranowymi przyjaciółkami: Marysią (Aneta Zając), Emilką (Anna Ilczuk) i Kingą (Aleksandra Zienkiewicz) i napisała, że ekipa kończy kręcić kolejny sezon. Dla aktorów i produkcji też zaczyna się czas przerwy od nagrywania odcinków.

Ale na takim pożegnaniu Honoraty Witańskiej z rolą Marty się nie skończyło. Bo Konrad Jałowiec podziękował jej za wspólny wątek Marty i Bruna, który ciąg dalszy będzie miał nie tylko w ostatnich odcinkach "Pierwszej miłości" przed wakacjami, ale także od września.

Czy i kiedy Marta i Bruno w "Pierwszej miłości" będą razem?

Pożegnanie Marty i Bruna z "Pierwszą miłości" nie oznacza odejścia aktorów i tym samym tej pary bohaterów z serialu. Nic z tych rzeczy. Przed nimi jeszcze wiele trzymających w napięciu wydarzeń.

Przypomnijmy, że Marta w 4015 odcinku "Pierwszej miłości" wykrzyczała przyjaciółkom, że zakochała się w Brunie, że fałszywy ksiądz stał się dla niej kimś wyjątkowym i nie wierzy w to, że jest złym człowiekiem. Teraz będzie miała przeciwko sobie nawet najbliższe osoby. Bo Marysia, Kinga i Emilka nie rozumieją już Marty, tego, że na własne życzenie pakuje się w niemożliwe, niebezpieczne związki.

To już pewne, że w 4017 odcinku "Pierwszej miłości" Bruno nieoczekiwanie pojawi się na komendzie policji, po tym jak porwał swojego oprawcę z dzieciństwa, Iwo Konarskiego (Redbad Klynstra) i dojdzie do jego konfrontacji z Piotrkiem (Michał Mikołajczak). Dla Majczyka stanie się jasne, że fałszywy ksiądz, poszukiwany przez niego Łukasz Mejer, zbyt długo wodził go za nos. W dodatku odebrał mu Martę, która nie będzie się kryła z uczuciami do Bruna.

Aresztowanie Bruna w 4017 odcinku "Pierwszej miłości" uniemożliwi Marcie bycie z ukochanym, ale jego odsiadka za kratkami może nie potrwać długo.

Dopiero nowy sezon "Pierwszej miłości" we wrześniu wyjaśni, czy Marta i Bruno będą razem i czy ta miłość ma szansę na szczęśliwy finał.

