Pierwsza miłość, odcinek 4027: Kalina spotka się z mężem Kai! Dzięki Mikołajowi odkryje szokującą prawdę o ich związku - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4027 - piątek, 30.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4027 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kalina zdecyduje się na odważny krok i spotka się z Mikołajem Kamińskim. mężem Kai. Jej celem będzie poznanie prawdy o relacji kobiety z byłym policjantem, który według jej opowieści dopuszcza się przemocy! Podczas rozmowy Kalina zauważy nieścisłości w wersji wydarzeń przedstawianej przez Mikołaja, co wzbudzi jej podejrzenia...

Spotkanie to będzie pełne napięcia i emocji. Kalina będzie musiała zmierzyć się z trudnymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi intencji Kai. Czy mąż Kai rzeczywiście jest agresorem, czy może to Kaja manipuluje sytuacją, by zbliżyć się do Oskara? W 4027 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kalina będzie musiała podjąć decyzję, która może wpłynąć na jej związek z Oskarem.

Kalina w 4027 odcinku serialu "Pierwsza miłość" w końcu odkryje prawdę na temat Kai?

Kalina w 4027 odcinku serialu "Pierwsza miłość" otrzyma wiadomość, która może zmienić wszystko. Informacja ta rzuci nowe światło na sytuację Kai i jej relację z mężem. Kalina zacznie analizować dotychczasowe wydarzenia i dostrzeże, że wiele z nich nie pasuje do opowieści Kai. To, co usłyszy od Mikołaja Kamińskiego skłoni ją ponownego przemyślenia swojej relacji z Oskarem. Zacznie się zastanawiać, czy Kaja rzeczywiście potrzebuje pomocy, czy może wykorzystuje sytuację, by zbliżyć się do jej partnera.

W 4027 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zrobi się naprawdę niekomfortowo. Kalina w końcu zacznie łączyć fakty, które do tej pory wydawały się jedynie niepokojącymi sygnałami. Po spotkaniu z mężem Kai, który przedstawi zupełnie inną wersję wydarzeń niż ta, którą słyszała od byłej dziewczyny Oskara, poczuje, że coś tu naprawdę nie gra.

Co więcej, Kalina straci zaufanie do Kaliny, którą do tej pory traktowała jak ofiarę przemocy. Co takiego odkryje? Na odpowiedź musimy poczekać do kolejnych odcinków "Pierwszej miłości".

