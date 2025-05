Pierwsza miłość, odcinek 4013: Kaja udaje, że mąż się nad nią znęca? Gra przed Oskarem ofiarę, by ją ratował?

"Pierwsza miłość" odcinek 4013 - poniedziałek, 12.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Zamieszanie wokół Kai narośnie. Kobieta utrzymuje, że mąż tyran nie daje jej spokoju i zagraża Kostkowi. To właśnie o biologicznego syna martwi się Oskar. O byłą ukochaną oczywiście też, ponieważ przedstawia wszystko tak, by jej współczuł. Tylko w Kalinie narośnie coraz większa antypatia względem byłej partnerki męża. Współczucie kobiecie w trudnej sytuacji to jedno, ale co jeśli ona sama nagina rzeczywistość?

Kaja utrzymuje, że ma męża tyrana. Czy aby na pewno?

Kaja pojawiła się w życiu Oskara znienacka, niemal od razu rzucając informację o dziecku. Kostek to nastolatek, który nie miał kontaktu z biologicznym tatą. Oskar wziął tę odpowiedzialność na siebie i postarał się zaangażować w życie chłopaka. Co za tym idzie, poznał problemy Kai z jej mężem tyranem. Przejął się bardzo, że ona i Kostek przebywają w toksycznym środowisku… Pytanie tylko, czy aby na pewno jest tak, jak przedstawia to podejrzana kobieta.

Kaja ma plan, by wykorzystać Oskara?

W 4013 odcinku „Pierwszej miłości” Oskar znów zadrży o los syna i Kai. Tym bardziej, że kobieta będzie miła na ciele siniaki i zranienia. Tylko czy aby na pewno to wszystko sprawka męża?! Wydaje się, że Kaja ma śmiały i wyrachowany plan, by w jakiś sposób wykorzystać Oskara. Tylko Kalina zauważy spore nieścisłości w zachowaniu rywalki. Pytanie tylko, czy szokującą prawdę odkryje także Oskar.

Sytuacja nabierze tempa, ponieważ niebawem w "Pierwszej miłości" Oskar dostanie propozycję wyjazdu. Chodzi o dopilnowanie jednej z inwestycji Weksler Development w Karpaczu. Nowe miejsce zamieszkania wiązałoby się z odsunięciem od Kai. Kalina ucieszy się na taką ewentualność. Kaja z pewnością mniej, bo wydaje się, że chce zabawić w życiu byłego partnera na dłużej.

