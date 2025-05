Pierwsza miłość, odcinek 4014: Oskar z Kaliną wyjadą z Wrocławia?! Zobaczy w tym okazję do uwolnienia się od Kai - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4014 - wtorek, 13.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Kalina i Oskar znikną z Wrocławia? Już w 4014 odcinku „Pierwszej miłości” padnie istotna propozycja zawodowa, która mogłaby rozwinąć karierę mężczyzny. Karol Weksler (Karol Strasburger) potrzebuje osoby, która dopilnuje pewnej ważnej inwestycji. Niestety nie chodzi o nic na miejscu, we Wrocławiu, gdzie mieszka małżeństwo. Nowy biznes wiąże się z wyjazdem.

Wyprowadzka Kaliny i Oskara? Wiemy, gdzie mieliby się przenieść!

Chociaż nie chodzi o wyjazd za granicę, a nowa inwestycja Weksler Development powstanie na terenie Polski, Kalina i Oskar musieliby zmienić swoje życie. Zdradzamy, że w związku z dopilnowaniem budowy, Oskar musiałby się przenieść do Karpacza. To z pewnością spora zmiana. Oskar w 4014 odcinku „Pierwszej miłości” początkowo odmówi Karolowi, ponieważ wolałby zostać na miejscu. To ma zaś związek z Kają (Elżbieta Trzaskoś) i Kostkiem. Niecodziennie człowiek dowiaduje się, że ma syna. Oskar czuje odpowiedzialność za nastoletniego chłopaka i nie chciałby wyjeżdżać i znów go tracić. Nie wie jednak, że za słowami Kai stoi drugie, mroczne tło.

Kalina będzie zwolenniczką wyjazdu z Wrocławia

O dziwo, Kalina w 4014 odcinku „Pierwszej miłości” będzie mocno zainteresowana intratną propozycją Wekslera. Mąż miałby zająć się interesami w Karpaczu, co jednocześnie skutecznie odciągnęłoby go od Kai i Kostka. Nie jest bowiem tajemnicą, że Kalina zacznie tracić nerwy. Ciągłe zainteresowanie ukochanego problemami byłej partnerki i jej syna sprawią, że poczuje niemałą zazdrość. Kalina uzna, że wyjazd dobrze by im zrobił.