Pierwsza miłość, odcinek 4017: Kaja uwiedzie Oskara i odbierze go Kalinie?! Zrobi wszystko, by go zdobyć - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4020: Poród Lilki. Biały zawiezie rodzącą kochankę Janka do szpitala - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4017 - piątek, 16.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kaja zagra va banque! Już wcześniej w 4013 odcinku serialu "Pierwsza miłość" sytuacja zrobi się napięta, bo kiedy Oskar będzie czekał na nią przed blokiem, jej mąż wpadnie i na oczach wszystkich zaciągnie ją do samochodu. Oskar będzie w kompletnym szoku i przerazi się losem Kai oraz ich synka. Jednak prawda wcale nie okaże się taka, jakiej wszyscy się spodziewają...

Kaja będzie wykorzystywać każdy pretekst, by znów być blisko Oskara! Przy każdej okazji będzie dotykać go niby przypadkiem, zerkać mu głęboko w oczy i robić słodkie minki. Kalina w 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zacznie widzieć, co się święci i w jej głowie zapali się czerwona lampka.

Kaja w 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość" odbije Kalinie męża?!

Co gorsza, w 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Oskar nie będzie umiał postawić wyraźnej granicy. Wciąż będzie pamiętał swoją dawną miłość do Kai i sentymenty wezmą górę! Widzowie zobaczą, jak cienka granica dzieli przyjacielską pomoc od niebezpiecznej bliskości... Czy Kaja naprawdę odbije Kalinie męża?

W 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wszystko zacznie wskazywać na to, że Oskar nie da rady dłużej opierać się Kai. Już w 4014 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dostanie propozycję wyjazdu do Karpacza, gdzie miałby doglądać inwestycji Weksler Development. Niestety odmówi, bo nie będzie chciał zostawiać Kaliny i ich małej córeczki na pastwę Kai. Jednak zdradzamy już teraz, że jego żona zobaczy w tym szansę, by odseparować ich rodzinę od dramy związanej z byłą partnerką Oskara.

Oskar zostawi Kalinę i jej córeczkę dla Kai w 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość"?

W 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kaja przejdzie do ostatecznego ataku! Już nie będzie się kryła ze swoimi zamiarami. Będzie nachodzić Oskara pod byle pretekstem, przychodzić z "pilnymi" sprawami. Będzie opowiadać mu, jak bardzo czuje się samotna, jak boi się o synka, jak nie radzi sobie z problemami... Zdradzi nawet, że planuje rozwieść się ze swoim mężem. Czy tak potoczona sytuacja sprawi, że wkrótce małżeństwo Oskara i Kaliny stanie się fikcją? Czas pokaże...