Pierwsza miłość, odcinek 4275: Szymon odtrąci Martę w szpitalu. Kobieta będzie miała coraz więcej złych przeczuć

Szymon odsunie Martę od siebie w 4275. odcinku „Pierwszej miłości”

Problemy Szymona zaczęły się w 4268. odcinku „Pierwszej miłości”. Mężczyzna nagle poczuł silne bóle i osłabienie, dlatego Marta zabrała go do kliniki. W szpitalu otrzymał niepokojące wiadomości od lekarzy - śmiertelna choroba nowotworowa! Szymon próbował ukryć przed żoną, jak poważna jest jego sytuacja. W 4271. odcinku Marta dowiedziała się, że jedyną szansą dla męża mogą być eksperymentalne terapie za granicą. Ich koszt przekroczy milion złotych, a leczenie może zapewnić mu jedynie kilka dodatkowych miesięcy życia. Kobieta, nie chcąc rezygnować z nadziei, wbrew obietnicy złożonej Szymonowi zdecyduje się potajemnie uruchomić internetową zbiórkę.

Szymon zacznie zachowywać się w dziwny dla Marty sposób. W 4275. odcinku „Pierwszej miłości” pojawi się ona w szpitalu, by odwiedzić męża. Zamiast ciepłego przyjęcia spotka się z odrzuceniem. Mężczyzna odeśle ją do domu, a Marta poczuje się mocno zdezorientowana. Będzie miała coraz więcej złych przeczuć.

Marta na chwile oderwie się od zmartwień w 4275. odcinku "Pierwszej miłości"

Po wyjściu ze szpitala Marta natknie się na przyjaciółki, które przygotują dla niej szaloną niespodziankę w 4275. odcinku "Pierwszej miłości". Kobiety spróbują choć na chwilę oderwać ją od myśli o chorobie Szymona i problemach, z którymi się zmaga. Ten moment wytchnienia nie potrwa jednak długo. Zmartwienia związane ze stanem męża wciąż będą wracać, a jego zachowanie w szpitalu nie pozwoli Marcie odzyskać spokoju. Kobieta nadal nie będzie wiedziała, co Szymon przed nią ukrywa.

Co Szymon ukrywa przed Martą w 4275. odcinku „Pierwszej miłości”?

W kolejnym odcinku okaże się, że Szymon będzie miał na głowie nie tylko własne problemy. W 4276. odcinku „Pierwszej miłości” spróbuje wesprzeć inną osobę chorą na raka. Jej wyniki znacznie się pogorszą, a poza Szymonem nie ma nikogo, kto mógłby ją wspierać.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4275. odcinka

Odcinek 4275. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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