W poprzednim odcinku Dominika i Karma sprzątały w muzeum, a Edward wiedział, że kobiety mają tam swój ukryty cel. Chcąc zapobiec katastrofie, postanowił skłócić przestępczy duet. Filip świętował zdany egzamin i miał nadzieję, że zaprosi Nikolę na imprezę. Dziewczyna nie odpowiadała jednak na jego wiadomości, więc załamany Wenerski wysłał jej kilka przeprosin. Kulasowie i Ziębowie próbowali przekonać dzieci, że nie poradzą sobie same, jednocześnie oferując im pomoc. Wspólna sprawa tylko pozornie zbliżyła zwaśnione rodziny.

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

„Pierwsza miłość” odcinek 4268 - streszczenie

Marta zabierze Szymona do kliniki, gdy mężczyzna zasłabnie i zacznie skarżyć się na ból. Na korytarzu We-Medu przypadkiem wpadnie na Łukasza, który umówił się tam z Bartkiem. Dominika i Karma przygotują się do kradzieży cennego obrazu z muzeum. Plan, nad którym pracowały od miesięcy, początkowo będzie przebiegał dokładnie tak, jak zakładały. Wszystko pójdzie po ich myśli tylko do czasu. Eliza odwiedzi Darka w więzieniu, ponieważ podejrzewa, że on również jest ofiarą Bolesława. Gdy ojciec Darka dowie się o tej wizycie, postanowi zmienić zeznania, by mieć syna po swojej stronie. Za namową Angeliki Eliza przedstawi Borysowi propozycję pracy dla Iskry. Mężczyzna początkowo odmówi, ale później zmieni zdanie.

„Pierwsza miłość” odcinek 4268 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4268. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć w Polsacie. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Tego dnia Marta pojedzie z Szymonem do kliniki, a Dominika i Karma rozpoczną przygotowania do kradzieży obrazu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z miłością, rozstaniami, powrotami, zdradami i rodzinnymi tajemnicami. Życie we Wrocławiu kontrastuje tu z bardziej swojskim, barwnym Wadlewem. W fabule nie brakuje także kryminalnych intryg, sensacyjnych spraw i rodzinnych dramatów. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski