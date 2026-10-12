W poprzednim odcinku Igor drżał o Julkę, która uciekła z ośrodka z kolegą. Telefon chłopaka był wyłączony, a Nowak nie wiedział, że córka ukryła się w mieszkaniu po babci znajomego. Oboje zażyli tak dużo narkotyków, że Julka zaczęła mieć zaburzenia wzroku i silne lęki. W pewnym momencie chciała nawet skoczyć z balkonu. Agnieszka i Ola walczyły o to, by Nosowski nie stracił kontaktu z siostrą po jej adopcji. Miały nadzieję, że sąd rodzinny weźmie pod uwagę, iż Jacek był troskliwym opiekunem dziewczynki, gdy ta wychowywała się w patologicznej rodzinie. Matka adopcyjna nie chciała jednak, by dziewczynka utrzymywała kontakt z bratem mającym kryminalną przeszłość. Agnieszka była załamana, ale Ola wciąż liczyła na szczęśliwy finał. Ida dowiedziała się natomiast, że Junior planuje wyjazd na obóz i zamierza spędzić całe wakacje bez niej. Dziewczyna nie kryła rozczarowania. Jarek poradził synowi, by dał Idzie trochę czasu. Gdy Junior wrócił do Elizy, Ida już na niego czekała. Co wydarzy się dalej?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Na Wspólnej” odcinek 4297 - streszczenie

Julka będzie już drugą dobę pod wpływem narkotyków i zacznie błagać Antka o kolejne działki. Chłopak najpierw spróbuje ją ostrzec, lecz w końcu ulegnie i poczęstuje ją mefedronem. Tadeusiak przekaże Igorowi, że telefon uciekiniera znów jest aktywny. Policja może więc lada moment namierzyć chłopaka. Antek z przerażeniem odkryje, że Julka jest nieprzytomna i bliska śmierci. Nie będzie wiedział, co robić. Agnieszka usłyszy, że adopcyjni rodzice siostry Nochala zgodzili się na jego kontakt z dziewczynką. Olszewska i jej mąż postanowią to uczcić, zapraszając do siebie kolegów Jacka z poprawczaka. Żaba, brat Tomka, wścieknie się na Nochala za to, że ten chce wycofać się z planowanego rabunku. Ukryje się i będzie obserwował, jak chłopcy przyjeżdżają do willi Hebla i Agnieszki. Tymczasem parapetówka w nowym mieszkaniu Cieślików skończy się awanturą z sąsiadką. Gdy gospodarze i Szulcowie przeniosą się do ogródka, do klatki zakradnie się mężczyzna, który wcześniej nachodził seniorkę. Po chwili wyniesie z budynku spory pakunek.

„Na Wspólnej” odcinek 4297 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4297 odcinek „Na Wspólnej” TVN wyemituje 20 października 2026 roku o godzinie 20:15. Julka znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a Igor otrzyma ważną wiadomość w sprawie uciekiniera. Antek przekona się, jak tragiczne mogą być skutki jego decyzji. W tym samym czasie spokojny wieczór u Cieślików zamieni się w awanturę.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, związki, praca i konflikty. Bohaterowie muszą mierzyć się także z chorobami, zdradami oraz sprawami, które wracają po latach. Losy kilku powiązanych rodzin przeplatają się, a zwykłe sytuacje często prowadzą do poważnych zmian w ich relacjach. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg