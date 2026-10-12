W poprzednim odcinku Kulasowie i Ziębowie musieli odłożyć na bok wzajemne urazy, gdy ich dzieci uciekły z domu. Alan znalazł w plecaku Kostka zalane zeszyty i pociętą koszulkę. Zaczął podejrzewać, że syn jest nękany w szkole, choć chłopiec zapewniał, że wszystko jest w porządku. Melka wciąż nie mogła pogodzić się ze stratą. Gdy poznała motywy Reterskiej, postanowiła spotkać się z nią twarzą w twarz i poprosiła Piotrka o zawiezienie jej do Berlina.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4267 - streszczenie

Dominika i Karma będą sprzątać w muzeum, ale Edward szybko zorientuje się, że mają w tym własny interes. Obawiając się katastrofy, postanowi poróżnić przestępczy duet. Filip będzie świętował zdany egzamin i liczył, że uda mu się zaprosić Nikolę na imprezę. Dziewczyna nie odpowie jednak na jego wiadomości. Załamany Wenerski wyśle jej kilka wiadomości z przeprosinami. Kulasowie i Ziębowie spróbują przekonać dzieci, że pomysł na samodzielne życie raczej się nie sprawdzi, a przy tym zaoferują im wsparcie. Wspólny cel zbliży obie rodziny, lecz ich zgoda okaże się jedynie pozorna.

„Pierwsza miłość” odcinek 4267 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4267. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial można oglądać na antenie Polsatu.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne konflikty, przyjaźnie, romanse i sprawy zawodowe. Nie brakuje też rozstań, powrotów, zdrad, tajemnic oraz kryminalnych intryg. Ważną częścią serialu jest kontrast między życiem w mieście a bardziej swojskim klimatem Wadlewa. W obsadzie są m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski