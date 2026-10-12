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W poprzednim odcinku Kulasowie i Ziębowie musieli odłożyć na bok wzajemne urazy, gdy ich dzieci uciekły z domu. Alan znalazł w plecaku Kostka zalane zeszyty i pociętą koszulkę. Zaczął podejrzewać, że syn jest nękany w szkole, choć chłopiec zapewniał, że wszystko jest w porządku. Melka wciąż nie mogła pogodzić się ze stratą. Gdy poznała motywy Reterskiej, postanowiła spotkać się z nią twarzą w twarz i poprosiła Piotrka o zawiezienie jej do Berlina.
„Pierwsza miłość” odcinek 4267 - streszczenie
Dominika i Karma będą sprzątać w muzeum, ale Edward szybko zorientuje się, że mają w tym własny interes. Obawiając się katastrofy, postanowi poróżnić przestępczy duet. Filip będzie świętował zdany egzamin i liczył, że uda mu się zaprosić Nikolę na imprezę. Dziewczyna nie odpowie jednak na jego wiadomości. Załamany Wenerski wyśle jej kilka wiadomości z przeprosinami. Kulasowie i Ziębowie spróbują przekonać dzieci, że pomysł na samodzielne życie raczej się nie sprawdzi, a przy tym zaoferują im wsparcie. Wspólny cel zbliży obie rodziny, lecz ich zgoda okaże się jedynie pozorna.
„Pierwsza miłość” odcinek 4267 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4267. odcinek „Pierwszej miłości” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 18:00. Serial można oglądać na antenie Polsatu.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja toczy się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne konflikty, przyjaźnie, romanse i sprawy zawodowe. Nie brakuje też rozstań, powrotów, zdrad, tajemnic oraz kryminalnych intryg. Ważną częścią serialu jest kontrast między życiem w mieście a bardziej swojskim klimatem Wadlewa. W obsadzie są m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski