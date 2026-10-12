W poprzednim odcinku Ania dzięki koledze z zespołu poznała biznesmena, który chciał wydać ich płytę. Kazimierz nie mógł uwierzyć, że tak zdolna skrzypaczka pracuje w kawiarni. Zaproponował jej półroczną pensję, jeśli skupi się wyłącznie na muzyce. Igor dowiedział się, że Julka uciekła z ośrodka odwykowego z chłopakiem, który proponował jej narkotyki. Ula nie zdała ostatniego egzaminu w sesji, ale wykładowca zaprosił ją na konsultacje. Łucja wyznała Kamilowi, że chce mieć dziecko. Bartek przekazał Elizie wiadomość z prośbą o spotkanie. Eliza i Jarek zastanawiali się też, czy powiedzieć Juniorowi o zakwalifikowaniu go na obóz bokserski w Hiszpanii, skoro chłopak nie chciał już trenować. Co wydarzy się dalej?

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„Na Wspólnej” odcinek 4296 - streszczenie

Igor będzie bardzo martwił się o Julkę, która uciekła z ośrodka razem z kolegą. Telefon chłopaka będzie wyłączony, a Nowak nie będzie miał pojęcia, że córka ukryła się w mieszkaniu po babci swojego znajomego. Oboje zażyją tyle narkotyków, że Julka zacznie mieć zaburzenia wzroku i silne lęki. W pewnym momencie dziewczyna będzie chciała skoczyć z balkonu. Agnieszka i Ola spróbują walczyć o to, by Nosowski nie stracił kontaktu z siostrą po jej adopcji. Liczą, że sąd rodzinny weźmie pod uwagę, iż Jacek był troskliwym opiekunem dziewczynki wychowującej się w patologicznej rodzinie. Matka adopcyjna nie zgodzi się jednak, by utrzymywała kontakt z bratem, który ma kryminalną przeszłość. Agnieszka się załamie, ale Ola wciąż będzie widzieć szansę na dobre zakończenie tej sprawy. Ida dowie się od Juniora o jego planach wyjazdu na obóz. Nie spodoba jej się, że chłopak chce spędzić całe wakacje bez niej. Jarek poradzi synowi, by dał dziewczynie czas. Kiedy Junior wróci do Elizy, Ida będzie już na niego czekać.

„Na Wspólnej” odcinek 4296 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4296. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. Julka znajdzie się wtedy w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy opowiadający o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, związki, praca, konflikty, choroby i zdrady. Losy bohaterów nieustannie się przeplatają, a kolejne trudne doświadczenia wystawiają ich relacje na próbę. W obsadzie są m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg

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