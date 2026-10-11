Pierwsza miłość, odcinek 4275: Oskar zostanie nowym prezesem Weksler Development! Pierwsza decyzja od razu wywoła problemy - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4275: Karol odda Oskarowi władzę w Weksler Development!

Wszystko zacznie się już w 4273 odcinku "Pierwszej miłości", kiedy Karol niespodziewanie wezwie pracowników Weksler Development na indywidualne rozmowy. Nagłe spotkania z szefem wywołają ogromne poruszenie, ponieważ po firmowych korytarzach błyskawicznie rozejdzie się plotka o planowanych zwolnieniach grupowych. Brian, Artur, Oskar i Kalina zaczną poważnie obawiać się o swoją przyszłość zawodową. Nikt nie będzie wiedział, czego spodziewać się po Wekslerze, a atmosfera w przedsiębiorstwie stanie się wyjątkowo nerwowa.

Szybko okaże się jednak, że Karol szykuje dla swoich pracowników zupełnie inną niespodziankę! Jego decyzja wstrząśnie zespołem znacznie bardziej niż ewentualne redukcje etatów. W 4275 odcinku "Pierwszej miłości" Oskar będzie już bowiem nowym prezesem Weksler Development! Dla Oskara będzie to ogromny awans, ale jednocześnie poważny sprawdzian. Nowe stanowisko da mu możliwość samodzielnego podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Problem w tym, że świeżo upieczony prezes bardzo szybko postanowi pokazać, kto teraz rządzi w firmie. I właśnie wtedy zacznie się jego pierwszy poważny konflikt.

Pierwsza miłość, odcinek 4275: Oskar odbierze Kalinie ważnego klienta! Nie spodziewa się takiej reakcji

W 4275 odcinku "Pierwszej miłości" Oskar nie zamierza ograniczać się do reprezentowania firmy i podpisywania dokumentów. Już na początku swojej prezesury zainteresuje się jednym z kluczowych kontrahentów Weksler Development. Chodzi o Makowskiego, którego do współpracy z przedsiębiorstwem przekonała Kalina.

Nowy prezes uzna, że powinien osobiście przejąć prowadzenie tak ważnego klienta. Tym samym odsunie od sprawy własną żonę, choć to właśnie dzięki jej staraniom firma będzie mogła liczyć na dochodową współpracę. Oskar może jednak bardzo szybko pożałować swojej decyzji! Makowski wcale nie będzie zainteresowany zmianą osoby odpowiedzialnej za jego interesy. Przeciwnie, jasno da do zrozumienia, że chce nadal współpracować wyłącznie z Kaliną. Kontrahent w 4275 odcinku "Pierwszej miłości" postawi Oskarowi ultimatum, którego świeżo upieczony prezes z pewnością się nie spodziewał. Jeśli Kalina przestanie zajmować się jego sprawami, Makowski całkowicie zrezygnuje ze współpracy z Weksler Development.

Pierwsza miłość, odcinek 4275: Oskar straci Kalinę przez swoje ambicje? Nowy prezes stanie przed trudnym wyborem!

W 4275 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się, że Oskar będzie musiał myśleć nie tylko o interesach Weksler Development, ale również o swoim małżeństwie. Odsunięcie Kaliny od klienta, którego sama pozyskała, może bowiem doprowadzić do poważnych nieporozumień między małżonkami. Oskar znajdzie się w wyjątkowo niewygodnym położeniu. Jeśli ulegnie Makowskiemu i pozwoli Kalinie nadal prowadzić współpracę, będzie musiał przyznać, że jego pierwsza decyzja jako prezesa okazała się nietrafiona. Jeśli jednak postawi na swoim, narazi przedsiębiorstwo na stratę ważnego kontraktu, a przy okazji może jeszcze bardziej skomplikować relacje z żoną...

Kiedy 4275 odcinek "Pierwszej miłości"? Data i godzina emisji

4275 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w czwartek, 29 października 2026 roku, o godzinie 18:00 w Polsacie.