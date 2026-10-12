Pierwsza miłość, odcinek 4274: Hubert zaplanuje wyjątkową podróż poślubną dla Pauliny. Była żona zrujnuje jego plany?

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-12 11:18

W odcinku 4274. serialu „Pierwsza miłość” Hubert (Rafał Szałajko) będzie chciał wynagrodzić Paulinie (Jowita Budnik) trudne chwile i przygotuje dla niej wyjątkową niespodziankę. W tajemnicy zaplanuje wymarzoną podróż poślubną, ale na drodze do szczęścia nowożeńców stanie jego była żona. Kobieta odwiedzi Paulinę z wiadomością, która może pokrzyżować plany Huberta. Co przyniesie to spotkanie?

Hubert przygotuje dla Pauliny wyjątkową podróż poślubną w 4274. odcinku „Pierwszej miłości”

Hubert i Paulina przeszli długą i krętą drogę zanim powiedzieli sobie "tak" na ślubnym kobiercu. Wystarczy wspomnieć o ostatnich dramatycznych wydarzeniach, które rozegrały się tuż przed ceremonią - Hubert doznał wstrząśnienia mózgu, a na domiar złego złamał rękę. Pomimo wszelkich trudności w 4262. odcinku "Pierwszej miłości" ślub się odbył, a Hubert stanął u boku Pauliny z ręką w gipsie.

W 4274. odcinku „Pierwszej miłości” Hubert nie będzie chciał dłużej odkładać romantycznych planów. W tajemnicy przed Pauliną zacznie przygotowywać podróż poślubną. Będzie zależało mu na tym, by zaskoczyć żonę i zapewnić jej wyjątkowe chwile po ślubie. Nowożeńcy nie będą jednak mogli spokojnie cieszyć się swoim szczęściem. Kiedy Hubert zajmie się organizacją wyjazdu, Paulinę odwiedzi jego była żona. Kobieta pojawi się z informacją, która może wywrócić plany małżonków do góry nogami.

Była żona Huberta pokrzyżuje plany nowożeńców w 4274. odcinku „Pierwszej miłości”

Irena (Małgorzata Klara) wiele razy okazywała wielką zazdrość wobec Pauliny i zdarzało jej się uprzykrzać życie zakochanej parze. Jej zaborczy charakter i konfliktowe podejście do wielu spraw nie raz spędzało Hubertowi i Paulinie sen z powiek. Nie inaczej będzie tym razem. Irena odwiedzi Paulinę w najmniej oczekiwanym momencie i sprawi, że ich poślubny wyjazd może nie dojść do skutku. Świeżo upieczone małżeństwo nie podda się jednak tak łatwo i zrobią wszystko, aby zrealizować podróż. W kolejnych odcinkach dowiemy się, że u pary będzie krucho z finansami.

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„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4274. odcinka

Odcinek 4274. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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