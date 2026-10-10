Pierwsza miłość, odcinek 4274: Emilka nie pogodzi się ze stratą Bartka! W końcu wybuchnie przy Ilonie - ZDJĘCIA

Emilka w 4274 odcinku "Pierwszej miłości" będzie udawała przed Bartkiem, że już go odpuściła

W 4274 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek może odnieść wrażenie, że jego była żona w końcu zaakceptowała dokonany przez niego wybór. Emilka zapewni go, że cieszy się jego szczęściem. Problem w tym, że sama nie będzie wierzyła we własne słowa. Historia tej dwójki skomplikowała się przecież jeszcze bardziej. Bartek, choć był już związany z Iloną, ponownie zbliżył się do byłej żony. Między nim i Emilką doszło do zdrady, ale później Miedzianowski uznał, że popełnił błąd. Przyznał się Ilonie do tego, co zrobił, i jasno dał Emilce do zrozumienia, że ich wspólna noc nie może się powtórzyć... To jednak wcale nie oznaczało, że uczucia Emilki nagle zniknęły. Wręcz przeciwnie.

W 4274 odcinku "Pierwszej miłości" będzie już jasne, że nadal bardzo przeżywa fakt, iż Bartek wybrał inną kobietę. Na zewnątrz spróbuje zachować klasę i pokazać byłemu mężowi, że potrafi zaakceptować jego nowe życie. W środku nadal będzie jednak miała nadzieję, że wszystko mogłoby potoczyć się inaczej.

Emilka wciąż kocha Bartka! W 4274 odcinku "Pierwszej miłości" nie pogodzi się z jego wyborem

W 4274 odcinku "Pierwszej miłości" problem Emilki będzie polegał na tym, że Bartek nigdy nie stał się dla niej obojętny. Łączy ich wspólna historia. Wspomnienia. Syn. A przede wszystkim uczucia, które po ich ponownym zbliżeniu jeszcze raz dały o sobie znać. Dlatego zapewnianie Bartka, że jest szczęśliwa z powodu jego związku z Iloną, będzie tylko próbą zachowania pozorów.

Dla Emilki Bartek nadal nie będzie wyłącznie byłym mężem, z którym łączy ją przeszłość. Ona wciąż będzie patrzyła na niego jak na mężczyznę, którego chciałaby mieć przy sobie. Tyle że on ponownie wybierze Ilonę.

Ilona w 4274 odcinku "Pierwszej miłości" będzie chciała zakopać topór wojenny. Emilka nie wytrzyma

Sytuacja zrobi się jeszcze trudniejsza, gdy w 4274 odcinku "Pierwszej miłości" Ilona spróbuje zrobić krok w stronę Emilki. Zamiast podsycać konflikt, podejmie próbę nawiązania z nią cieplejszej relacji. Z jej perspektywy taki ruch może mieć sens. Ilona wie przecież, że Emilka na zawsze pozostanie ważną osobą w życiu Bartka. Jest jego byłą żoną i matką jego dziecka, więc obie kobiety będą musiały mieć ze sobą kontakt niezależnie od własnych emocji.

Problem w tym, że Emilka nie będzie jeszcze gotowa na żadną serdeczność. W 4274 odcinku "Pierwszej miłości" próba Ilony zamiast uspokoić sytuację, tylko ją zaogni. Emilka odbierze jej zachowanie jako coś, czego zwyczajnie nie jest w stanie znieść. W końcu maska Emilki wreszcie opadnie. Jeszcze chwilę wcześniej będzie zapewniała Bartka, że życzy mu szczęścia, ale wystarczy bezpośrednie spotkanie z jego ukochaną, by wszystkie tłumione emocje wyszły na powierzchnię.

Kiedy 4274 odcinek "Pierwszej miłości"?

4274 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w środę, 28 października 2026 roku o godz. 18.00 w Polsacie.

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