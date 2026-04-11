Pierwsza miłość, odcinek 4201: Fryderyk ma żonę! Załamana Emilka spróbuje wrócić do Bartka - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4202 - czwartek, 23.04.2026, o godz. 18 w Polsacie

Fryderyk ma żonę! Jak to w ogóle możliwe, że "król dżemu" prowadzi podwójne życie? Wkrótce Emilka przeżyje wielki szok. Relacja Emilki i Fryderyka od początku była pełna znaków zapytania. Po wyjściu Bartka z więzienia i jego dramatycznym powrocie do Wadlewa, w którym doszło nawet do bójki między rywalami, wszystko zaczęło się komplikować jeszcze bardziej. Emilka próbowała iść dalej, ale zachowanie „króla dżemu” coraz częściej wzbudzało jej niepokój.

Fryderyk z "Pierwszej miłości" ma żonę! Emilka odkryje zdradę

Punktem zwrotnym okazał się moment, gdy Bartek przyłapał Fryderyka z tajemniczą kobietą i zrobił im zdjęcia. Choć mężczyzna będzie tłumaczył się „szwagierką”, sprawa nie da Emilce spokoju. To Marta (Honorata Witańska) postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zacznie śledzić Fryderyka, przeczuwając, że coś jest nie tak.

W 4200 odcinku „Pierwszej miłości” wszystko zacznie się sypać. Marta przyniesie Emilce dowody zdrady, a ta zdecyduje się na własne oczy zobaczyć kobietę, z którą partner ją oszukuje. To jednak dopiero początek dramatu. Kulminacja nastąpi w 4201 odcinku „Pierwszej miłości”. Emilka dowie się, że Fryderyk nie tylko ją zdradzał, ale prowadził podwójne życie – ma żonę! Jakby tego było mało, mężczyzna złoży jej niemoralną propozycję, która wprawi ją w jeszcze większe oburzenie i całkowicie przekreśli ich relację.

Emilka spróbuje wrócić do Bartka, ale będzie za późno

Załamana Emilka zacznie szukać oparcia tam, gdzie kiedyś miała rodzinę – u Bartka. To do niego pozwoli sobie na chwilę słabości i szczerości. Jednak sytuacja nie będzie już taka jak dawniej. Miedzianowski, choć wciąż związany z przeszłością, nie będzie chciał popełnić tych samych błędów. Coraz większą rolę w jego życiu zacznie odgrywać Ilona. Kobieta, która była przy nim wtedy, gdy Emilka wybrała innego.

Czy Emilka straci Fryderyka i jednocześnie nie odzyska Bartka? W 4201 odcinku „Pierwszej miłości” okaże się, że jej życie uczuciowe może rozpaść się na nowo, tym razem przez kłamstwa, którym zaufała.