Pierwsza miłość, odcinek 4193: Życie Pawła zagrożone! Kolumbijscy strażnicy wyciągną go z celi

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek zostawił nas z masą pytań. Byliśmy świadkami dramatycznych chwil Elizy, którą nieprzytomną znalazł Świder, co doprowadziło do konfrontacji z Bolesławem i szokujących oskarżeń ze strony Angeliki. Równocześnie, gdy Jurek planował spektakularne oświadczyny, jego ukochana Adrianna zmagała się z trudną prawdą o swojej wyprowadzce do Kołobrzegu. Najwięcej niepokoju wzbudziło jednak nagłe zniknięcie Artura, który po sprzedaży firmy i mieszkania wyruszył do Kolumbii. Kinga, odkrywając prawdę o jego podróży, zaczęła się domyślać, co tak naprawdę za tym stoi. Jakie konsekwencje przyniosą ostatnie wydarzenia dla dalszych losów bohaterów?
"Pierwsza miłość" odc. 4193 - streszczenie
Iga nie ustaje w wysiłkach, aby rozwiązać zagadkę kradzieży cennego pallasytu z planetarium. Jej prywatne śledztwo prowadzi ją do rozmów z dyrektorem placówki na temat nagrań z monitoringu oraz z Marceliną, byłą współpracowniczką Jamesa. Niestety, jej działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, co wpędza ją w poczucie beznadziei. Iga jest załamana, czując, że bezpowrotnie straciła zaufanie Alana, a odnalezienie złodzieja wydaje się niemożliwe. Chwilę wytchnienia od problemów znajduje, pomagając mamie w wyborze sukni ślubnej. Tymczasem Emilka po rozmowie z Bartkiem nabiera pewności, że Fryderyk ma przed nią tajemnice i, za namową Marty, wyrusza na targi do Wrocławia, by go odnaleźć. Z kolei Janek prosi Kingę o absolutną dyskrecję w sprawie Pawła – jego uwolnienie jest blisko, ale najmniejszy błąd może wszystko zniweczyć, a sytuacja staje się dramatyczna, gdy kolumbijscy strażnicy wyprowadzają mężczyznę z celi.
"Pierwsza miłość" odc. 4193 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą się doczekać, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Wątki Igi, Emilki i Pawła nabierają tempa, stawiając ich w obliczu trudnych wyzwań i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście oczekiwanie na premierę dobiega już końca. Nowy, 4193 odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 10 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Historia bohaterów, których życie toczy się między wielkomiejskim Wrocławiem a sielskim Wadlewem, to fascynująca mieszanka gatunków. Obok wzruszających historii miłosnych i dramatycznych rozstań, znajdziemy tu elementy komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że serial pozostaje aktualny i bliski sercom fanów. Obsada tego serialu to m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)