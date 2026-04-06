Pierwsza miłość, odcinek 4193: Życie Pawła zagrożone! Kolumbijscy strażnicy wyciągną go z celi

2026-04-06 7:59

Nadchodzi 4193 odcinek serialu „Pierwsza miłość”, a w nim bohaterowie staną przed trudnymi wyborami i niebezpieczeństwem. Podczas gdy śledztwo Igi dotyczące kradzieży trafia na mur, Emilka postanawia sprawdzić narastające podejrzenia wobec Fryderyka. Tymczasem w kolumbijskim więzieniu los Pawła wisi na włosku, gdy strażnicy podejmują wobec niego niepokojące działania.

Mężczyzna o długich, mokrych włosach w czerwonej koszuli w kratę patrzy z boku, podczas gdy w tle zamazany obraz pokazuje, jak dwaj strażnicy więzienni wyprowadzają go w kajdankach. Dramatyczne chwile w serialu Pierwsza miłość, o którym więcej przeczytasz na stronie Super Seriale.

i

Autor: AKPA Mężczyzna o długich, mokrych włosach w czerwonej koszuli w kratę patrzy z boku, podczas gdy w tle zamazany obraz pokazuje, jak dwaj strażnicy więzienni wyprowadzają go w kajdankach. Dramatyczne chwile w serialu "Pierwsza miłość", o którym więcej przeczytasz na stronie Super Seriale.

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek zostawił nas z masą pytań. Byliśmy świadkami dramatycznych chwil Elizy, którą nieprzytomną znalazł Świder, co doprowadziło do konfrontacji z Bolesławem i szokujących oskarżeń ze strony Angeliki. Równocześnie, gdy Jurek planował spektakularne oświadczyny, jego ukochana Adrianna zmagała się z trudną prawdą o swojej wyprowadzce do Kołobrzegu. Najwięcej niepokoju wzbudziło jednak nagłe zniknięcie Artura, który po sprzedaży firmy i mieszkania wyruszył do Kolumbii. Kinga, odkrywając prawdę o jego podróży, zaczęła się domyślać, co tak naprawdę za tym stoi. Jakie konsekwencje przyniosą ostatnie wydarzenia dla dalszych losów bohaterów?

"Pierwsza miłość" odc. 4193 - streszczenie

Iga nie ustaje w wysiłkach, aby rozwiązać zagadkę kradzieży cennego pallasytu z planetarium. Jej prywatne śledztwo prowadzi ją do rozmów z dyrektorem placówki na temat nagrań z monitoringu oraz z Marceliną, byłą współpracowniczką Jamesa. Niestety, jej działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, co wpędza ją w poczucie beznadziei. Iga jest załamana, czując, że bezpowrotnie straciła zaufanie Alana, a odnalezienie złodzieja wydaje się niemożliwe. Chwilę wytchnienia od problemów znajduje, pomagając mamie w wyborze sukni ślubnej. Tymczasem Emilka po rozmowie z Bartkiem nabiera pewności, że Fryderyk ma przed nią tajemnice i, za namową Marty, wyrusza na targi do Wrocławia, by go odnaleźć. Z kolei Janek prosi Kingę o absolutną dyskrecję w sprawie Pawła – jego uwolnienie jest blisko, ale najmniejszy błąd może wszystko zniweczyć, a sytuacja staje się dramatyczna, gdy kolumbijscy strażnicy wyprowadzają mężczyznę z celi.

"Pierwsza miłość" odc. 4193 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą się doczekać, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Wątki Igi, Emilki i Pawła nabierają tempa, stawiając ich w obliczu trudnych wyzwań i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście oczekiwanie na premierę dobiega już końca. Nowy, 4193 odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 10 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Historia bohaterów, których życie toczy się między wielkomiejskim Wrocławiem a sielskim Wadlewem, to fascynująca mieszanka gatunków. Obok wzruszających historii miłosnych i dramatycznych rozstań, znajdziemy tu elementy komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że serial pozostaje aktualny i bliski sercom fanów. Obsada tego serialu to m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
Pierwsza miłość, odcinek 4193: Los Pawła wisi na włosku
