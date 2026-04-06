Pierwsza miłość, odcinek 4193: Życie Pawła zagrożone! Kolumbijscy strażnicy wyciągną go z celi

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek zostawił nas z masą pytań. Byliśmy świadkami dramatycznych chwil Elizy, którą nieprzytomną znalazł Świder, co doprowadziło do konfrontacji z Bolesławem i szokujących oskarżeń ze strony Angeliki. Równocześnie, gdy Jurek planował spektakularne oświadczyny, jego ukochana Adrianna zmagała się z trudną prawdą o swojej wyprowadzce do Kołobrzegu. Najwięcej niepokoju wzbudziło jednak nagłe zniknięcie Artura, który po sprzedaży firmy i mieszkania wyruszył do Kolumbii. Kinga, odkrywając prawdę o jego podróży, zaczęła się domyślać, co tak naprawdę za tym stoi. Jakie konsekwencje przyniosą ostatnie wydarzenia dla dalszych losów bohaterów?

"Pierwsza miłość" odc. 4193 - streszczenie

Iga nie ustaje w wysiłkach, aby rozwiązać zagadkę kradzieży cennego pallasytu z planetarium. Jej prywatne śledztwo prowadzi ją do rozmów z dyrektorem placówki na temat nagrań z monitoringu oraz z Marceliną, byłą współpracowniczką Jamesa. Niestety, jej działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, co wpędza ją w poczucie beznadziei. Iga jest załamana, czując, że bezpowrotnie straciła zaufanie Alana, a odnalezienie złodzieja wydaje się niemożliwe. Chwilę wytchnienia od problemów znajduje, pomagając mamie w wyborze sukni ślubnej. Tymczasem Emilka po rozmowie z Bartkiem nabiera pewności, że Fryderyk ma przed nią tajemnice i, za namową Marty, wyrusza na targi do Wrocławia, by go odnaleźć. Z kolei Janek prosi Kingę o absolutną dyskrecję w sprawie Pawła – jego uwolnienie jest blisko, ale najmniejszy błąd może wszystko zniweczyć, a sytuacja staje się dramatyczna, gdy kolumbijscy strażnicy wyprowadzają mężczyznę z celi.

"Pierwsza miłość" odc. 4193 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością nie mogą się doczekać, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Wątki Igi, Emilki i Pawła nabierają tempa, stawiając ich w obliczu trudnych wyzwań i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na szczęście oczekiwanie na premierę dobiega już końca. Nowy, 4193 odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 10 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Historia bohaterów, których życie toczy się między wielkomiejskim Wrocławiem a sielskim Wadlewem, to fascynująca mieszanka gatunków. Obok wzruszających historii miłosnych i dramatycznych rozstań, znajdziemy tu elementy komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że serial pozostaje aktualny i bliski sercom fanów. Obsada tego serialu to m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

