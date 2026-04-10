Pierwsza miłość, odcinek 4193: Czy Paweł przeżyje? Strażnicy dokonują niebezpiecznej interwencji

W poprzednim odcinku (4192) Świder, kibol Iskry, który odnalazł nieprzytomną Elizę, martwił się o jej stan i natknął się na Bolesława, co doprowadziło do konfrontacji, świadkiem której była Angelika. Wzburzona dziewczyna oskarżyła ojca o całe zło, jakie spotyka matkę. Jurek z pomocą Olka szykował efektowne oświadczyny, a Adrianna planowała wyprowadzkę do Kołobrzegu. Kinga, podążając za Arturem, odkryła, że przed zniknięciem sprzedał udziały i wystawił mieszkanie, a także zaczęła domyślać się celu tajemniczego wyjazdu Artura i Janka do Kolumbii.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4193

Iga wciąż próbuje dojść do prawdy o kradzieży palasytu w planetarium. Zagaduje dyrektora o monitoring, o Jamesa wypytuje jego byłą współpracownicę Marcelinę, jednak w każdym przypadku odbija się od ściany. Jest załamana, że nie ma szans naprawić swojego błędu i odzyskać zaufania Alana. Na duchu podnosi ją matka, której Iga pomaga wybrać suknię ślubną. Emilka po rozmowie z Bartkiem już wie, że Fryderyk coś przed nią ukrywa. Zwierza się Marcie, a ta namawia przyjaciółkę, by sprawdziły prawdomówność „króla dżemu” i pojechały na targi we Wrocławiu, gdzie Fryderyk miał wystawiać stoisko „Owocowej Arkadii”. Czy przyłapią go na kłamstwie? Janek zobowiązuje Kingę do milczenia na temat Pawła. Są już o krok od uwolnienia go, nadal jednak wszystko może się posypać. Kindze trudno utrzymać taką rewelację w tajemnicy przed Marysią. Tymczasem strażnicy brutalnie wyciągają Pawła z celi.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4193. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

