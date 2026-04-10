Pierwsza miłość, odcinek 4193: Czy Paweł przeżyje? Strażnicy dokonują niebezpiecznej interwencji

W poprzednim odcinku (4192) Świder, kibol Iskry, który odnalazł nieprzytomną Elizę, martwił się o jej stan i natknął się na Bolesława, co doprowadziło do konfrontacji, świadkiem której była Angelika. Wzburzona dziewczyna oskarżyła ojca o całe zło, jakie spotyka matkę. Jurek z pomocą Olka szykował efektowne oświadczyny, a Adrianna planowała wyprowadzkę do Kołobrzegu. Kinga, podążając za Arturem, odkryła, że przed zniknięciem sprzedał udziały i wystawił mieszkanie, a także zaczęła domyślać się celu tajemniczego wyjazdu Artura i Janka do Kolumbii.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4193
Iga wciąż próbuje dojść do prawdy o kradzieży palasytu w planetarium. Zagaduje dyrektora o monitoring, o Jamesa wypytuje jego byłą współpracownicę Marcelinę, jednak w każdym przypadku odbija się od ściany. Jest załamana, że nie ma szans naprawić swojego błędu i odzyskać zaufania Alana. Na duchu podnosi ją matka, której Iga pomaga wybrać suknię ślubną. Emilka po rozmowie z Bartkiem już wie, że Fryderyk coś przed nią ukrywa. Zwierza się Marcie, a ta namawia przyjaciółkę, by sprawdziły prawdomówność „króla dżemu” i pojechały na targi we Wrocławiu, gdzie Fryderyk miał wystawiać stoisko „Owocowej Arkadii”. Czy przyłapią go na kłamstwie? Janek zobowiązuje Kingę do milczenia na temat Pawła. Są już o krok od uwolnienia go, nadal jednak wszystko może się posypać. Kindze trudno utrzymać taką rewelację w tajemnicy przed Marysią. Tymczasem strażnicy brutalnie wyciągają Pawła z celi.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4193. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 10 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)