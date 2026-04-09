Pierwsza miłość, odcinek 4192: Angelika wybucha i atakuje ojca. Padają poważne oskarżenia

W poprzednim odcinku (4191) kibole Iskry dopadli Borysa, żądając zatrzymania sprzedaży klubu i grożąc mu śmiercią, a on wiedział, że podobne konsekwencje grożą ze strony Bolesława. Kinga miała pierwsze poważne spięcie z Jolką, a na jej głowę zwaliła się Stasia, która wróciła do Wrocławia. Kinga nie mogła znaleźć ojca, a w jego mieszkaniu kręcili się obcy ludzie. Emilkę niepokoiła tajemnicza szwagierka Fryderyka. Choć oficjalnie odpuściła, potajemnie zdobyła link do jej profilu.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4192

Świder, kibol Iskry, który odnalazł nieprzytomną Elizę, martwi się o jej stan. Na korytarzu kliniki natyka się na Bolesława, dochodzi do nieprzyjemnej konfrontacji, świadkiem której jest Angelika. Wzburzona dziewczyna wprost oskarża ojca, że jest przyczyną całego zła, jakiego doświadcza jej matka. Jurek z pomocą Olka szykuje na swojej nowej działce efektowne oświadczyny. Adrianna tymczasem zbiera się, by powiedzieć ukochanemu o wyprowadzce do Kołobrzegu. Czy ich plany uda się pogodzić? Poważnie zaniepokojona Kinga podąża śladami Artura i dowiaduje się, że przed zniknięciem Kulczycki sprzedał udziały w firmie i wystawił mieszkanie. Kiedy przez przypadek orientuje się, że Artur jest z Jankiem w Kolumbii, zaczyna domyślać się, co kryje się za ich tajemniczym wyjazdem.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4192. odcinek zostanie wyemitowany we czwartek, 9 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

