Pierwsza miłość, odcinek 4139: Tajemniczy mężczyzna zakrada się do mieszkania Kingi

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" znowu sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki intryg i rodzinnych dramatów. Niewinna pomoc Jędrka, który przejął obowiązki Lucynki, wzbudziła podejrzenia Maurycego co do prawdziwych intencji kuzyna. W tym samym czasie Kinga, ignorowana przez Lilkę, postanowiła podjąć radykalne kroki w sprawie opieki nad Polą i skonsultowała się z adwokatem, nie zważając na prośby Janka o rozsądek. Największe napięcie zapanowało jednak w klinice, gdzie Marek odkrył, że jedna z sal jest pilnowana przez policję. Jego dociekliwość doprowadziła go do szokującego odkrycia, gdy podstępem dostał się do środka. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4139 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku relacja Maurycego i Lucynki zostanie wystawiona na próbę, gdy mężczyzna wyrazi swoje niezadowolenie z jej rozmowy z Jędrkiem. Lucynka, przekonana o słuszności swoich działań, nie rozumie jego pretensji, wierząc, że znalazła idealną kandydatkę dla kuzyna męża. Niespodziewanie, zauroczony nią Jędrek postanawia rzucić pracę, co wprawia ją w niemałe zdziwienie. Tymczasem Róża bezwzględnie wykorzystuje Olka do własnych celów, a gdy ten zaczyna jej unikać, jej nową ofiarą staje się Seweryn, któremu niechcący podsuwa pomysł na biznes. W tle narasta konflikt wokół Kingi, której przyjaciele, zwłaszcza oburzona Marta, nie mogą pojąć jej decyzji o wybaczeniu Teresie, co prowadzi do ostrej wymiany zdań. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że do mieszkania Żukowskiej wkrada się tajemniczy intruz.

"Pierwsza miłość" odc. 4139 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów i emocjonujących zwrotów akcji. Nowe intrygi, konflikty i zaskakujące wydarzenia wkrótce ujrzą światło dzienne. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z losami postaci, powinni zanotować datę w kalendarzu. Najnowszy, 4139. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w piątek, 23 stycznia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" od lat przyciąga widzów przed ekrany, umiejętnie łącząc codzienne perypetie mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial słynie z dynamicznej fabuły, w której wątki miłosne przeplatają się z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych kwestii społecznych, dzięki czemu produkcja pozostaje aktualna i bliska sercom fanów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: