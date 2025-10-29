Pierwsza miłość, odcinek 4089: Berenika ostro pożałuje zemsty na Arturze. Niepotrzebnie pogrąży Kulczyckiego - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4089 - czwartek, 6.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Po tym, jak w poprzednich odcinkach „Pierwszej miłości” Berenika dowie się o zdradzie Artura, wpadnie w gniew i zdecyduje się na odwet. Zraniona i upokorzona była żona Kulczyckiego nie będzie myśleć racjonalnie, kierowana emocjami postanowi uderzyć tam, gdzie najbardziej zaboli. Choć jej plan początkowo ma jedynie zdemaskować niewierność Artura, szybko przerodzi się w coś znacznie poważniejszego. Niewinny z pozoru fortel doprowadzi do serii nieporozumień, które mogą zniszczyć reputację Kulczyckiego w firmie i jego relacje prywatne.

Gorzka świadomość błędu Bereniki

Kiedy Berenika zorientuje się, że przekroczyła granicę, będzie już za późno na naprawę sytuacji. Zrozumie, że emocjonalny odwet obrócił się przeciwko niej samej. Zamiast satysfakcji poczuje wyrzuty sumienia, bo to właśnie przez nią Artur będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów, nie tylko zawodowymi, ale też osobistymi. W firmie Wekslera (Karol Strasburger) wybuchnie napięcie, a Kulczycki straci zaufanie współpracowników. Sam szef także się za nim nie wstawi!

Artur poniesie konsekwencje

W 4089 odcinku „Pierwszej miłości” Artur znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Będzie musiał wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje, choć część winy ponosi również Berenika. Oboje byli świadomi konsekwencji romansu. Mężczyzna zacznie rozumieć, że jego romans i późniejsze kłamstwa doprowadziły do punktu, z którego nie ma odwrotu. Dla Kulczyckiego to początek trudnych dni.

Romans Artura i Bereniki, który zaczął się od namiętności i zakazanych emocji, w 4089 odcinku „Pierwszej miłości” przerodzi się w otwartą wojnę pełną wyrzutów, zdrad i żalu. Berenika, choć początkowo będzie przekonana, że działa w słusznej sprawie, zrozumie, że zniszczyła coś więcej niż tylko zaufanie i zburzyła resztki relacji z człowiekiem, którego wciąż kochała.