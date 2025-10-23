Pierwsza miłość, odcinek 4086: Artur powie Dorocie o romansie? Nie przewidzi jednego, a uczucia Bereniki szybko się zmienią - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4086 - poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Artur i Berenika od dawna balansują między pasją a sekretami. Po powrocie Bereniki do biura Wekslera i rozwinięciu ich relacji, byli małżonkowie stale ukrywają swoje uczucia. Udawany konflikt w pracy i pozorne napięcia mają odwrócić uwagę współpracowników od namiętności między nimi. Teraz Berenika zdecyduje się na kolejny krok – będzie nalegała, aby Artur przyznał się do romansu przed Dorotą. Chęć ujawnienia prawdy wprowadzi ich w nowy, dramatyczny etap relacji.

Artur podejmie decyzję. Zadecyduje powiedzieć Dorocie o romansie

Choć Artur obieca Berenice, że powie Dorocie o wszystkim, nie zdaje sobie sprawy, że sytuacja w domu może go zaskoczyć. Spotkanie z Dorotą okaże się bardziej skomplikowane i emocjonalnie wyczerpujące, niż się spodziewa. Tajemnica, którą skrywał przez długi czas, nie pozostanie niezauważona – decyzja o szczerości może wywołać lawinę dramatycznych wydarzeń. Kiedy już Kulczycki będzie w gotowości, by powiedzieć sto procent prawdy, nagle zdarzy się coś, co kompletnie popsuje mu szyki.

Uczucia Bereniki zmienią się o 180 stopni

W kolejnych odcinkach Berenika doświadczy ogromnego szoku, gdy odkryje, że Artur ją zdradził. To całkowicie odmieni jej nastawienie. Namiętność i przywiązanie, które jeszcze niedawno były dominujące, szybko ustąpią gniewowi i poczuciu zdrady. Była żona Kulczyckiego nie zamierzy puścić zdrady płazem i będzie dążyła do konfrontacji oraz odwetu, co wprowadzi kolejny burzliwy wątek. W 4086 odcinek „Pierwszej miłości” zapowiada się pełen dramatycznych zwrotów akcji. Ujawnienie romansu, konfrontacja z Dorotą i zmiana uczuć Bereniki sprawią, że bohaterowie znajdą się w wirze emocji, a ich relacje zostaną wystawione na próbę. Nadchodzące odcinki pokażą, jak Artur i Berenika poradzą sobie z konsekwencjami własnych decyzji i czy uda im się ocalić choć część związku, czy też namiętność całkowicie przepadnie w cieniu zdrady.