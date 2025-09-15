Pierwsza miłość, odcinek 4059: Przełom w leczeniu Angeliki. Filip z Białym zrobią wszystko, by ją uratować - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4059 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Wkrótce Angelika zostanie zaskoczona, gdy Biały i Filip pojawią się w telewizji śniadaniowej, opowiadając wzruszająco o jej sytuacji i apelując o pomoc dla niej. Dodatkowym szokiem będzie to, że prowadzący program będą traktować Białego jak jej chłopaka. To poruszy dziewczynę, a równocześnie przyciągnie uwagę potencjalnych dawców szpiku.

Znajdzie się dawca szpiku. Przełom w leczeniu Angeliki w 4059 odcinku "Pierwszej miłości"

W odcinku 4059 "Pierwszej miłości" dzięki staraniom Białego i Filipa zostanie znaleziony odpowiedni dawca szpiku dla Angeliki. Niestety pacjentka będzie zbyt osłabiona po ostatniej chemii, by natychmiast przyjąć przeszczep. Wykończona długotrwałym leczeniem, Angelika załamie się i poczuje ogromne zmęczenie chorobą... Wkrótce dziewczyna poprosi Białego, by wyciągnął ją z kliniki... To oczywiście absolutnie wykluczone przy jej stanie zdrowia, ale Angelika będzie miała prośbę właśnie o chwilę wolności. Potem przydarzy się tragedia...

Nagłe pogorszenie się stanu zdrowia Angeliki

W kolejnych odcinkach dramatyczna sytuacja Angeliki osiągnie punkt kulminacyjny. Chora na białaczkę dziewczyna upadnie na ziemię w klinice We-Med, tuż obok łóżka szpitalnego, wyczerpana po długotrwałym leczeniu. Filip natychmiast rzuci się, by sprawdzić jej stan i zrobić wszystko, by ją uratować. Przerażeni Eliza (Anna Maria Sieklucka) i Wenerski (Przemysław Sadowski) również dołączą do akcji ratunkowej. Ten dramatyczny moment zapowiada kolejne napięte sceny i duże emocje. Czy Angelika przeżyje?!