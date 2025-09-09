Pierwsza miłość, odcinek 4060: Śmierć Angeliki?! Poprosi tylko o jedno - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4060 - piątek, 26.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Stan Angeliki w 4060 odcinku „Pierwszej miłości” nagle się pogorszy! Chora na białaczkę pacjentka kliniki We-Med będzie leżała na ziemi, tuż obok łóżka szpitalnego, a przerażeni bliscy dosłownie rzucą się jej na pomoc. Jak dojdzie do dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną Elizą (Anna Maria Sieklucka), Wenerskim (Przemysław Sadowski) oraz Filipem?

Stan Angeliki w 4060 odcinku „Pierwszej miłości” pogorszy się

Niestety póki co nie ma mowy o wyzdrowieniu Angeliki. Chora na białaczkę sympatia Białego (Igor Paszczyk) nie akceptuje sytuacji, w której się znalazła. Długo starała się ignorować chorobę, jej wykańczające objawy. Nie pomogły napięte i oziębłe relacje z matką i ojcem, którzy mają swoje „za uszami”.

Angelika to dziewczyna po przejściach, dlatego długo oszukiwała Białego, mówiła mu, że ma na imię Milena. Filip wiedział jednak, że koleżanka ma bardzo poważne problemy zdrowotne. Starał się ją wspierać i dotrzeć do Elizy. Matce pacjentki nie pasowała jej znajomość z Białym, który ewidentnie poczuł do Angeliki coś więcej. To pierwsza osoba, która mocniej zainteresowała go po śmierci Ani (Anna Pentz).

Angelika umrze w 4060 odcinku „Pierwszej miłości”?

Widzowie mogą szykować się na szokujące sceny w klinice We-Med. W 4060 odcinku „Pierwszej miłości” Angelika padnie na podłogę, będzie leżała na plecach nieruchomo… Filip doskoczy do koleżanki, zacznie sprawdzać jej puls zupełnie tak, jakby dziewczyna miała się nie obudzić!

Przerażeni Eliza z Wenerskim również odskoczą do dziewczyny, zaczną pomagać uratować sytuację. Czy dramatyczne wydarzenia to wstęp do dramatycznego zwrotu akcji? Angelika umrze w szpitalu? To okaże się niebawem. Mamy ZDJĘCIA z tych scen w galerii.