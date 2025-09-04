Pierwsza miłość, odcinek 4053: Straszny wypadek Melki. Żądna zemsty Reterska będzie chciała ją zabić - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4053 - środa, 17.09.2025, o godz. 18.00 w Polsacie

Mimo że Łucja Reterska w 4053 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie miała żadnego dowodu na to, że Melka zabiła Remigiusza, wciąż bowiem nie zostanie odnalezione jego ciało, to uzna, że synowa musi odpowiedzieć życiem za życie. Zaplanuje śmierć Melki dość szybko, nie zważając na to, że wcześniej jej działania nie przyniosą spodziewanego efektu. Poza tym matka Remka nie będzie mogła liczyć na pomoc w zabójstwie Melki jedynej zaufanej osoby.

Detektyw nie wypełni polecenia Reterskiej w 4052 odcinku "Pierwszej miłości"

Prywatny detektyw, Cygler (Leszek Żukowski), którego Reterska wynajęła, by odnalazł zaginionego Remigiusza, postanowi odwieźć ją od zemsty na synowej. Powód? Poczuje do Reterskiej coś więcej, więc będzie chciał racjonalnie wyjaśnić jej, że pozorując wypadek Melki, pozbywając się synowej, zaszkodzi sama sobie. Ale Łucja nie posłucha dobrych rad detektywa. Wpadnie w szał, że detektyw nie wypełni jej poleceń!

Nie przegap: Pierwsza miłość. Cudowna przemiana Dominiki. Po niej będzie widać, jak bardzo schudła Aneta Zając - ZDJĘCIA, WIDEO

Wypadek Melki w 4053 odcinku "Pierwszej miłości" to próba zabójstwa! Reterska ciężko ranna

Właśnie dlatego w 4053 odcinku "Pierwszej miłości" Reterska weźmie sprawy w swoje ręce i zaatakuje Melkę przed Barbarianem. Dojdzie do strasznego wypadku, z którego Melka wyjdzie bez szwanku. To matka Remigiusza zostanie ciężko ranna. Na miejscu zjawi się pogotowie ratunkowe, które zabierze żądną zemsty Łucję do szpitala. Reterska cały czas będzie się odgrażała Melce, że jeszcze z nią nie skończyła.

Piotrek po wypadku Melki w 4053 odcinku "Pierwszej miłości" powie, co do niej czuje?

Po wypadku Melki w 4053 odcinku "Pierwszej miłości" natychmiast pojawią się jej bliscy: przybrana matka Marysia (Aneta Zając), Krystian (Patryk Pniewski) i Piotrek (Michał Mikołajczak). Policjant na wieść o wypadku przed Barbarianem będzie miał przeczucie, że chodzi o Melkę, której nadal nie przestał kochać. Ale Piotrek nie dopuści do głosu głęboko ukrytych uczuć, widząc, że Melka znów jest blisko z Krystianem.