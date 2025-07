Pierwsza miłość. Cudowna przemiana Dominiki. Po niej będzie widać, jak bardzo schudła Aneta Zając - ZDJĘCIA, WIDEO

Dominika wróci do "Pierwszej miłości" i zmieni się nie do poznania! Tak jak Marysia

Aneta Zając zachwyca nową figurą na planie "Pierwszej miłości" w filmiku na Instagramie! Wszyscy pytają jak doszła do takiego efektu, schudła już ponad 10 kg, ale wciąż nie powiedziała ostatniego słowa, nadal walczy o siebie, swoje zdrowie i upragnioną sylwetkę. Zjawiskowa metamorfoza 43-letniej aktorki zaczęła się w styczniu tego roku. W niespełna trzy miesiące Zając wygląda już zupełnie inaczej. Można było dostrzec różnicę w odcinkach "Pierwszej miłości" emitowanych w telewizji i na jej prywatnych zdjęciach aktorki. W "Pierwszej miłości" przed przerwą wakacyjną Marysia wyglądała tak, jak Aneta Zając jeszcze w kwietniu. Minęły kolejne tygodnie, a aktorka dalej wytrwale trenuje, stosuje dietę, więc Marysia w następnym sezonie zmieni się nie do poznania. Nie tylko ona! Po dłużej przerwie do serialu wróci też bliźniaczka Marysi, Dominika Porcz i ona również będzie wyglądała inaczej.

Co się stało z Dominiką w "Pierwszej miłości"?

Co się stało z Dominiką z "Pierwszej miłości"? Gdzie teraz jest przebiegła, wyrachowana siostra Marysia? Po tym jak zaczęła się panoszyć w fabryce kosmetyków Emilki (Anna Iluczk) w Wadlewie, bo ojciec bliźniaczek, Edward (Marek Siudym), kupił część udziałów, sprytna Dominika znalazła sposób na szybkie wzbogacenie. Chciała wprowadzić nową linię kosmetyków.

Od samego początku Dominika ukrywała niechlubną tajemnicę. Wpadła także na pomysł, jak sobie poradzić z brakiem specjalistycznej wiedzy. Dla pracowników fabryki szybko stało się jasne, że bliźniaczka Marysi nie jest tym, za kogo się podaje. Wreszcie Dominika uciekła, kradnąc pieniądze z konta fabryki. Od tej pory słuch po niej zaginął.

Pierwsza miłość. Cudowna przemiana Dominiki. Po niej będzie widać jak bardzo schudła Aneta Zając Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Chuda Aneta Zając na planie "Pierwszej miłości"!

Najnowszy filmik Anety Zając z planu zdjęciowego "Pierwszej miłości" wywołał lawinę komentarzy, jak doszła do takiej figury, w tak krótkim czasie bardzo schudła nie tylko dzięki diecie i treningom, ale także dzięki pomocy lekarzy specjalistów i dietetyka.

"Sześć miesięcy temu wybrałam się do lekarza o zrobiłam badania krwi😊 Każdy z nas jest inny i ma inną historię medyczną. Najlepiej udać się do endokrynologa lub obesitologa. Taki lekarz ma wystarczającą wiedze aby pokierować dalej♥️" - napisała Zając do swoich fanów.

Znacznie chudsza Aneta Zając zachwyciła też nową fryzurą, długim włosami, które jednak okazały się elementem charakteryzacji.