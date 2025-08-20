Pierwsza miłość. Pojednanie Janka z Teresą w obliczu tragedii. Śmierć dziecka zmiękczy matkę Kingi - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4044 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Już w 4044 odcinku „Pierwszej miłości” Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) przeżyje najtrudniejsze chwile swojego życia. To właśnie wtedy pozna prawdę o romansach Janka (Maciej Mikołajczyk) i jego podwójnym życiu. Odkryje, że jej mąż zdradzał ją z Lilką (Sylwia Sokołowska) i został ojcem jej dziecka. Szok, jaki spadnie na Kingę, będzie podwójny, bo z jednej strony tragedia rodzinna, z drugiej zdrada, która zburzy fundamenty jej małżeństwa.

Teresa zrozumie Janka? Nagle zmieni zdanie

W obliczu dramatu Kinga nie zdecyduje się jednak na rozstanie. Nie będzie miała sił, by toczyć kolejne wojny, a jedyne, czego zażąda od Janka, to całkowite zerwanie kontaktów z Lilką. Choć zdrada wstrząśnie jej światem, nie poprosi o rozwód i nie wyrzuci go z domu.

Niespodziewaną postawę pokaże też Teresa (Ewa Skibińska). Od dawna była dużą przeciwniczką Janka, wielokrotnie krytykowała go i oskarżała o nieuczciwość wobec Kingi, chociaż ostatecznie nie poszła do córki wygadać prawdę. Dotąd Teresa była nieprzejednana, a zięć tylko się tłumaczył i zwodził wszystkich. To już przeszłość?

A jednak śmierć wnuka sprawi, że jej serce zacznie mięknąć. Teresa, która uchodzi za kobietę twardą, bezkompromisową i często oceniającą innych, w obliczu rodzinnego dramatu będzie zmuszona spojrzeć na Janka inaczej. Po raz pierwszy od dawna nie potraktuje go jak wroga, lecz jak człowieka, który także cierpi.

Teresa też nawyprawiała swoje

Warto przypomnieć, że sama Teresa nie jest bez winy. Widzowie dobrze pamiętają jej relację z Mateuszem (Lesław Żurek), niebezpiecznym manipulatorem, który omotał ją do tego stopnia, że przez jej decyzje ogromne problemy miała Emilka (Anna Ilczuk), a jej mąż Bartek (Rafał Kwietniewski) trafił do więzienia. Teresa, choć mocno osądzała innych, sama nie była wolna od błędów.

Teraz jednak nastąpi moment przełomowy. Widzowie będą świadkami pojednania Teresy z Jankiem, które jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Wspólna tragedia połączy ich w bólu, a surowa dotąd matka Kingi pokaże swoją bardziej ludzką twarz. Choć zdrada Janka nie zostanie zapomniana, to właśnie śmierć wnuka stanie się początkiem nowego rozdziału w relacjach teściowej i zięcia. Czy aby na pewno?