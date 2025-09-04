Pierwsza miłość, odcinek 4044: Janek powie Lilce, że to koniec! Kinga wybaczy mu romans, jeśli zniknie z ich życia - ZDJĘCIA, WIDEO

"Pierwsza miłość" odcinek 4044 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Romans Janka będzie dla Kingi kolejnym ciosem w 4044 odcinku "Pierwszej miłości". Pogrążona w żałobie po śmierci dziecka, ich ciężko chorej córki Jaśminy, która zmarła podczas porodu, nie będzie miała dość siły na rozstanie z niewiernym mężem. Niestety Kinga poznała tylko część prawdy o Janku, o jego zdradzie z Lilką. Nadal nie będzie miała pojęcia kim jest kochanka jej męża, ani też, że Janek ma z nią dziecko.

Kinga wybaczy Jankowi zdradę w 4044 odcinku "Pierwszej miłości"

W najgorszej chwili przed organizacją pogrzebu córki w 4044 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga przeprosi z Jankiem trudną rozmowę o ich przyszłości. W obliczu tragicznych przeżyć będzie chciała dalej z nim być, wybaczyć mu zdradę. Jednak postawi jeden warunek. Poprosi Janka, żeby zakończył romans, domagając się od niego pełnego zaangażowania wyłącznie w ich wspólne życie, żeby razem przeszli przez żałobę i pochwali zmarłą Jaśminę.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Kinga w żałobie po śmierci dziecka dowie się o zdradzie Janka!

- Ja ci wszystko wybaczę. Nie będziesz musiał się nawet tłumaczyć. Tylko po prostu niech ona zniknie z naszego życia, dobrze? - Kinga, ty myślisz, że ja mam romans? - zapyta Janek z niedowierzaniem.

Czy Janek usunie Lilkę ze swojego życia w 4044 odcinku "Pierwszej miłości"?

Jednocześnie niewierny Stańczuk w 4044 odcinku "Pierwszej miłości" nie przyzna się, że ma nieślubne dziecko, że to Lilka urodziła mu córkę i cały czas się z nią spotyka. Dla Janka stanie się jasne, że jeśli Kinga pozna całą prawdę o jego zdradzie z Lilką, dziecku, które przyszło na świat, to ją dobije i w taki sposób skończy się ich małżeństwo.

Żeby do tego nie dopuścić Janek w 4044 odcinku "Pierwszej miłości" skasuje zdjęcia Lilki i ich córki Poli w swoim telefonie, zadzwoni do kochanki i uprzedzi ją, że odtąd zostanie sama z ich dzieckiem... Jak Lilka to przyjmie? Czy pozwoli Jankowi odejść i być tylko z Kingą? Znają determinację Lilki, nie odpuści tak łatwo.