Pierwsza miłość, odcinek 4042: Dramatyczny poród Kingi. Chore dziecko nie przeżyje. Tak zachowa się Janek - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4042 - wtorek, 2.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Silne skurcze u Kingi zapowiedzią przedwczesnego porodu, który nastąpi w 4042 odcinku "Pierwszej miłości"! Po odkryciu kłamstwa Janka, powiadomienia z banku, że mąż ma drugie konto, wziął jakiś samochód w leasing, zszokowana Kinga nie była w stanie zapanować nad nerwami i zaczęła rodzić. Na kilka tygodni przed wyznaczonym terminem. Tak jak uprzedzali ją lekarze, którzy dzięki badaniom USG i DNA potwierdzili ciężką wadę genetyczną u dziecka - zespół Edwardsa.

Od dłuższego czasu Kinga i Janek wiedzieli, że szanse na uratowanie tak chorego dziecka są znikome. A jednak przyszła mama będąc w zagrożonej ciąży łudziła się, że nastąpi cud, czuła głęboko w sercu, że urodzi zdrowe maleństwo.

Chore dziecko Kingi i Janka umrze przy porodzie w 4042 odcinku "Pierwszej miłości"

Niestety chore dziecko Kingi i Janka w 4042 odcinku "Pierwszej miłości" umrze tuż po przyjściu na świat, a sam poród przebiegnie w dramatycznych okolicznościach. Co prawda do kliniki We-Med rodzącą Kingę przywiozą przerażone przyjaciółki, Marysia (Aneta Zając) i Marta (Honorata Witańska), ale na sali porodowej będzie z nią niewierny, zakłamany mąż.

Podczas porodu Kingi w 4042 odcinku "Pierwszej miłości" Janek nie opuści żony ani na krok. Nie zdoła jednak zrobić nic, by ulżyć jej w cierpieniu. Śmierć dziecka będzie kolejnym trudnym sprawdzianem dla miłości tej pary. Po zdradzie Janka z Lilką (Sylwia Sokołowska), po tym jak kochanka urodziła mu córkę Polę, zabrnął już naprawdę daleko w swoich kłamstwach. Ze względu na zagrożoną ciążę Kingi nie odważył się przyznać, że jest ojcem dziecka Lilki, ale po śmierci ich dziecka myślami będzie przy małej córeczce...

Tak zachowa się Janek wobec Kingi po śmierci dziecka w 4042 odcinku "Pierwszej miłości"

Jak zachowa się Janek w obliczu takiej tragedii, gdy Kinga w 4042 odcinku "Pierwszej miłości" będzie rozpaczała, że ich dziecko nie żyje? Nie opuści żony, ale będzie zupełnie nieobecny. Do tego wyczuje, że Kinga wie znacznie więcej niż jemu się wydaje, że odkryła jego kłamstwa.

Wstrząsające wydarzenia, które spadną na Kingę po śmierci dziecka w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" skupią wokół niej przyjaciółki. W trudnej chwili będzie mogła liczyć na nie bardziej niż na Janka.

