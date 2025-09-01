Pierwsza miłość, odcinek 4044: Kinga w żałobie po śmierci dziecka. Tak dowie się o zdradzie Janka, ale nie o córce, którą ma z Lilką - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4044 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Przedwczesny poród Kingi w 4042 odcinku "Pierwszej miłości" skończy się śmiercią dziecka zaraz po narodzinach. Na tym jednak nie koniec nieszczęść, bo już w klinice do pogrążonej w żałobie Kingi dotrze, że Janek ją zdradził z Lilką i oszukiwał ją od wielu miesięcy. Jak prawda o romansie męża Kingi wyjdzie na jaw?

Zacznie się od tego, że to ona otworzy zaadresowany do Stańczuka powiadomienie z wezwaniem do zapłaty raty za samochód w leasingu... To dosłownie zetnie ją z nóg, bo zacznie łączyć w jedną całość fakty dotyczące znajomości męża z Lilką.

Rozpacz Kingi po śmierci dziecka w 4043 odcinku "Pierwszej miłości"

Po stracie dziecka Kinga w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" będzie mogła liczyć na wsparcie przyjaciółek - Marysi (Aneta Zając), Emilki (Anna Ilczuk) i Marty (Honorata Witańska). Oczywiście nie zabraknie przy niej męża, ale w obliczu tragedii Janek będzie się zachowywał wyjątkowo podejrzanie. Cierpienie po śmierci ich dziecka w przypadku Stańczuka będzie się mieszało ze strachem, że Kinga dowie się o Lilce i ich córce Poli, że nie zdoła dłużej ukryć przed żoną drugiej rodziny.

Kinga w 4044 odcinku "Pierwszej miłości" wybaczy Jankowi zdradę! Pod jednym warunkiem

W 4044 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga postawi sprawę jasno. Będzie gotowa zapomnieć i wybaczyć Jankowi zdradę z Lilką, ale musi jak najszybciej zakończyć ten romans, zerwać kontakty z kochanką. To oczywiście nie będzie możliwe, skoro Janek jest ojcem córki Lilki.

- Możemy udawać, że to się nie wydarzyło? - Co? - Po prostu tego nie było...

Czy w 4044 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga dowie się, że Janek ma córkę z Lilką?

Wygląda na to, że w 4044 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga nie będzie miała pojęcia o istnieniu nieślubnego dziecka Janka, o tym, że ma córkę z Lilką, że trzyma w telefonie zdjęcia Poli, a kochanka jej męża cały czas liczy na to, że kiedyś będą rodziną.