Pierwsza miłość, odcinek 4167: Emilka wyrzuci rzeczy Bartka i na dobre wywali go z życia. Tak zacznie nowe życie z Fryderykiem - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4167 - środa, 4.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Niebawem Emilka wreszcie zacznie wracać do normalności po dramatycznych przeżyciach z Mateuszem Stikiem. Powrót do pracy w fabryce będzie dla niej symbolicznym momentem, a koleżanki i koledzy powitają ją jak bohaterkę, podziwiając siłę, jaką wykazała w walce o swoje życie. Jedynym drobnym zgrzytem okaże się fakt, że Fryderyk nie będzie gotowy, by afiszować się z ich związkiem. Emilka jednak nie pozwoli, by to powstrzymało ją przed budowaniem własnego szczęścia.

Emilka postawi wszystko na jedną kartę. W 4167 odcinku "Pierwszej miłości" wywali Bartka ze swojego życia

W 4167 odcinku „Pierwszej miłości” Emilka postanowi rozprawić się z przeszłością, w tym z Bartekem, który wciąż nie wyjdzie zza krat. Po spakowaniu jego rzeczy i wyniesieniu ich z mieszkania da jasny sygnał, że ich wspólny etap się skończył. Emilka w pełni poświęci się przyjaciółkom i własnym planom. Powie Marysi (Aneta Zając), Kindze (Aleksandra Zienkiewicz) i Marcine (Honorata Witańska), że kończy z Bartkiem, zrywa z przeszłością i zachęca je, by same kreowały swoje szczęście i nie bały się zmian.

Fryderyk wycofa się z uczuć do Emilki?

Rozkwit życia towarzyskiego Emilki w 4167 odcinku „Pierwszej miłości” nie ograniczy się tylko do przyjaciółek. Kobieta podejmie też wyraźne kroki w relacji z Fryderykiem. Plan wspólnego wyjazdu, który na początku ma być tylko żartem, zacznie nabierać realnych kształtów. Emilka pokaże, że jest gotowa na nowy rozdział życia i nie pozwoli, by przeszłość wciąż ją trzymała w miejscu. Problem polegać będzie na tym, że Graff, zaskoczony spontanicznością i pewnością siebie Emilki, zacznie się wycofywać – nie odbierać telefonów i nie pojawiać się w pracy. To da kobiecie do myślenia. Wiadomo już, że Emilka postawi przed samą sobą ważną obietnicę i przysięgnie sobie, że nie będzie płakać przez żadnego mężczyznę. postawi na swoje szczęście, czy to z Fryderykiem, czy bez niego.