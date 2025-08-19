Pierwsza miłość. Tragiczny poród Kingi. Dziecko nie przeżyje. Tylko przyjaciółki pomogą jej uporać się z tą śmiercią? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4042 - wtorek, 2.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4042 odcinku "Pierwszej miłości" rozpocznie się akcja porodowa Kingi. To niestety nie będą wspaniałe i szczęśliwe momenty w życiu Żukowskiej. Ciężarna żona Janka (Maciej Mikołajczyk) już w trakcie trwania ciąży wiedziała, że u nienarodzonego dziecka wykryto zespół Edwardsa. Bliscy starali się wesprzeć Kingę jak umieli, ale ona usilnie nie dopuszczała myśli o przerwaniu ciąży. Chciała urodzić, wierząc jednocześnie, że może jakimś cudem noworodek okaże się zdrowy... Tliła się w niej nadzieja, ale szokujące wydarzenia tuż po stracie nowego sezonu "Pierwszej miłości" udowodnią, że los bywa nieprzeciętnie okrutny.

Poród Kingi w 4042 odcinku "Pierwszej miłości"

Kinga zacznie rodzić, ale to nie będą rodzinne sceny pełne troski i pięknej miłości. Przestraszona Żukowska zajedzie do szpitala w towarzystwie przyjaciółek. To Emilka (Anna Ilczuk), Marta (Honorata Witańska) i Marysia (Aneta Zając) zaopiekują się koleżanką w trakcie najważniejszych chwil.

O dziwo, Janek dostanie wsparcie od Teresy (Ewa Skibińska), która już w poprzednim sezonie "Pierwszej miłości" dowiedziała się, że zięć ma niejasną relację z Lilką (Sylwia Sokołowska). Matka Kingi zejdzie z tonu i wesprze Janka w trudnej sytuacji porodu i śmierci dziecka...

Przyjaciółki pomogą Kindze po śmierci dziecka

Najgorszy scenariusz ziści się w 4042 odcinku "Pierwszej miłości". Kinga straci dziecko, a przyjaciółki nie odstąpią jej na krok. Będą czuwały przy szpitalnym łóżku, by służyć radą i pocieszeniem. Janek oczywiście także na swój sposób będzie próbował ratować związek, wesprzeć załamaną żonę. Zdradzamy, że w obliczu tragedii i szokujących wydarzeń, Kinga wreszcie dowie się o sprawie zdrad i podwójnego życia męża... Takiej reakcji na wyczyny Janka chyba nikt się nie spodziewa.