Pierwsza miłość. Tak Kinga po porodzie dowie się o romansie Janka! Wcale nie rozstanie się z mężem! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4044 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Kinga dowie się prawdy o romansach i podwójnym życiu Janka! Na to wydarzenie czekają wszyscy. Nieświadoma Kinga w 4044 odcinku "Pierwszej miłości" dostanie strzał prosto w serce. Dowie się o zdradach męża i jego relacji z Lilką akurat w momencie prawdziwego dramatu i tragicznych wydarzeń.

Nowy sezon "Pierwszej miłości" rozpocznie się od szalonych scen porodu Kingi. Jak wiadomo, u dziecka kobiety wykryto Zespół Edwardsa, co praktycznie nie daje szans na normalne życie niemowlaka po porodzie. I faktycznie, widzów "Pierwszej miłości" czekają wstrząsające sceny porodu, akcji lekarzy w szpitalu oraz najgorsza tragedia...

Tak Kinga dowie się prawdy o podwójnym życiu Janka

Wśród dramatu, smutku i rozemocjonowania, na Kingę spadnie szokująca prawda. Wreszcie w 4044 odcinku "Pierwszej miłości" dowie się prawdy o podwójnym życiu męża. Czy od razu odkryje także, że Lilka urodziła córeczkę, której tatą jest właśnie Janek? Przecież mężczyzna długo zwodził Kingę, chciał jak najdłużej ukrywać prawdę o ciąży i porodzie Lilki. To jednak wymykało się spod kontroli, bo np. Teresa (Ewa Skibińska) odkryła prawdę o wyczynach zięcia, czego oczywiście nie pochwaliła i nadal będzie wywierać na mężczyźnie presję. To jednak się zakończy, bo Kinga pozna prawdę i zrobi coś, czego nikt się nie spodziewa!

Nie będzie rozstania Kingi i Janka w "Pierwszej miłości" po wakacjach!

Ci którzy myśleli, że Kinga rozstanie się z Jankiem tuż po odkryciu prawdy o romansie, byli w dużym błędzie. Owszem, Żukowska zda sobie sprawę, że była zwodzona i oszukiwana. Nie zażąda jednak rozwodu, końca związku i nie wyrzuci Janka na bruk. Wręcz przeciwnie, każe ukochanemu po prostu zerwać wszelkie kontakty z Lilką, nie kontaktować się z nią, nie dzwonić i nie spotykać. Czy to odpowiednia prośba i nakaz po tym, co nawyprawiał mąż?

Kinga w obliczu własnego dramatu, straty dziecka i szokującej prawdy, nie będzie miała sił na afery i kłótnie. Każe Jankowi zerwać relację z Lilką, ale nie podejmie decyzji o rozstaniu. Przynajmniej nie na początku.