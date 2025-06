Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4039: Pamela rozwścieczona ślubem Kulasa i Anieli! Zrobi wszystko, by go zrujnować

W 4039 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Pamela (Monika Fronczek), która jeszcze do niedawna wierzyła, że odzyska Kulasa (Marcin Sztabiński), nagle stanie twarzą w twarz z rzeczywistością, której nie będzie w stanie znieść. Jej były mąż postanowi związać się na dobre i na złe z Anielą (Maja Wachowska), a to wywoła w Pameli taką furię, że w 4039 odcinku serialu "Pierwsza miłość" posunie się do działań, których nikt się po niej nie spodziewał. Nie tylko użyje swoich wpływów, by storpedować ceremonię, ale jeszcze postawi ultimatum Wójtowi (Piotr Cyrwus)! Tego nikt nie będzie w stanie powstrzymać…